بازدید رئیس پلیس راهور تهران از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگارمهر،سرهنگ تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران صبح امروز با حضور در خبرگزاری مهر ضمن گفتگو با مدیران خبرگزاری، از بخش های مختلف خبرگزاری مهری بازدید کرد.

مشروح گفتگوی خبرنگاران مهر با حسینی به زودی منتشر می شود.