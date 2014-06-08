احمد پورفلاح در گفتگو با مهر گفت: فعالان اقتصادی همچنان به برنامه های دولت برای خروج از رکود خوشبین هستند و این در حالی است که علیرغم تداوم این خوشبینی، هنوز اتفاق عملی سخت افزاری برای خروج صنایع و تولید از رکود رخ نداده است.

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: واقعیت این است که تا پرونده انرژی هسته ای ایران به وضعیت پایداری نرسد و به این نتیجه نرسیم که تنش ما با دنیا حل خواهد شد، اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد؛ چراکه هنوز هم با گذشت چندین ماه از توافق ژنو، هنوز تولیدکنندگان توانایی گشایش اعتبارات اسنادی را ندارند و البته هنوز هم ارز کافی برای این کار در اختیار تولیدکنندگان نیست.

وی تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تولیدکنندگان توانایی پرداخت مبالغ ریالی برای گشایش ال سی را نیز ندارند و وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی مناسب نیست و حتی نمی توانند معادل 30 درصد ریال مورد نیاز گشایش ال سی را تامین کنند. بنابراین امیدواریم به زودی این مشکلات حل شود.

به گفته پورفلاح، البته باید به این نکته اذعان داشت که شرایط امروز، بسیار بهتر از یکسال قبل است که کشور به سرعت به سمت سقوط اقتصادی پیش می رفت، البته هم اکنون نیز خطر سقوط کم نشده است، بلکه سرعت آن کم شد است، بنابراین وقتی فرصت هم اکنون وجود دارد، باید جهت گیری قبلی را باید اصلاح کرد.

وی اظهار داشت: هنوز هم مراودات تجاری ایران با دنیا روان نشده است و تنها یکسری بانک های درجه سه و چهار دنیا آن هم به صورت مویرگی و زیرزمینی، ایران را کمک می کنند؛ اما بانکهای استخوان دار دنیا، هنوز ال سی به نفع ایران باز نمی کنند و کشورهای اروپایی در دور خروج از تحریم بانکی قرار نگرفته اند.