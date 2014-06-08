تصویب لایحه موافقتنامه همکاری ایران و چین در زمینه مبارزه با جرایم فرا ملی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بر اساس تبصره این ماده واحده رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 11 و رعایت اصل 77 در اجرای ماده 12 این موافقتنامه الزامی است.

به گزارش مهر بر اساس این موافقتنامه زمینه های همکاری دو کشور در جهت جلوگیری و مبارزه با جرایم عبارتند از: فعالیت های تروریست بین المللی، تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای شیمیایی، قاچاق کالا از جمله اشیای تاریخی و فرهنگی، پولشویی، جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت های اعتباری، جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد بار ارزش، قاچاق سلاح های گرم ،مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته ای و سایر مواد رادیواکتیو، سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی، قاچاق انسان، کلاهبرداری، جرایم رایانه ای و دیگر جرایم فراملی است.

همچنین در این ماده واحده درباره شیوه همکاری از طریق پلیس بین الملل، محرمانه بودن اطلاعات اسنادی تبادل اطلاعات، هزینه های بین المللی برای هیات های اعزامی، پیگیری اجرای موافقتنامه ها، ارتباط با دیگر کنوانسیون های بین المللی، حل و فصل اختلافات و مدت اعتبار و اصلاحات به طرف ها اختیار داده است.

بر اساس این گزارش این لایحه با 180 رای موافق، 10 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.