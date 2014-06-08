بیکاری و گرانی مشکل اصلی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی صبح یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی ساماندهی وضعیت بازار شهرستان قائمشهر در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ساماندهی دستفروشان و بازار روز قائمشهر گفت: این مشکل 30 ساله گلوی قائمشهر را گرفته بود و مردم نمی توانستند از پیاده رو استفاده کنند.

وی اظهار داشت: در شرایطی که بیکاری وجود دارد جمعی از افراد در قالب دستفروشی، خود اشتغالی کردند و فرزندان تحصیلکرده را مشغول بکار کردند و تعجب اینست که چرا قبل از این بفکر زمین مناسب برای استقرار آنها نبوده ایم.

حسینی همچنین با اشاره به بازدیدش از روستاهای حوزه انتخابیه از جمله شورمست، مردم سوادکوه را فرهنگ مدار، اخلاقی، انقلابی و مردم شورمست را الگوی فرهنگ و ادب معرفی کرد.

وی گفت: در این بازدید، شورای اسلامی مشکلات محل را شامل آب، جاده، توسعه دریاچه و طرح هادی مطرح کرد و مقرر شد با همکاری مردم و نماینده مشکلات پیگیری و رفع شود.

به گزارش مهر، در لسه بررسی وضعیت بازار قائمشهر، یکی از بازاریان به نمایندگی از کسبه قائمشهر نیز در این جلسه، با اشاره به شرایط سخت زندگی کسبه اعلام کرد: با اجرای طرح ساماندهی بازار، شهر آبرو گرفت و بازاریان از اجرای آن راضی هستند اما لازم است تا یک مکان آبرومند برای بازار و در شان مردم ایجاد شود.

در این نشست، مقرر شد جلسه فوری شورای شهر تشکیل، محلی برای استقرار کسبه بازار روز تعیین و نسبت به سالمسازی و پاکسازی کوچه ها و معابر شهر اقدام شود.