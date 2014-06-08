ایستگاه پمپاژ هلیلان ایلام 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی صبح یکشنبه در بازید از این طرح اظهار داشت: 70 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح ایستگاه پمپاژ آب هلیلان واقع شهرستان چرداول هزینه شده است.

این مسئول اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح از سال 88 آغاز شده است.

سلیمی افزود: این طرح هم اینک 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با اجرای این طرح 350 هکتار از اراضی کشاورزی عشایر منطقه زردلان از دیم به آبی تبدیل می شوند

وی گفت: اعتبارات سال جاری در شهرستان چرداول 90 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: از این میزان اعتبارات بخش ویژه ای برای منطقه محروم هلیلان در نظر گرفته می شود.

بهسازی راه های ارتباطی عشایر شهرستان دره شهر

وی به نقش احداث راه های عشایری مناسب در راستای خدمات رسانی بهتر به عشایر اشاره کرد و گف : در راستای خدمات رسانی به جامعه عشایر شهرستان دره شهر حدودا 75 کیلومتر از راههای عشایری مرمت و باسازی شده است.

سلیمی افزود: مهمترین مشکلی که درمنطقه ماژین داشتیم راه عشایری تخت نرم بود که با اعتبار تخصیصی 220 میلیون تومان شروع شد و 8 کیلومتر از آن مرمت و باسازی شده است.

وی ادامه داد: این مسیر حدودا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین اعتبار تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

