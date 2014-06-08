به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله یدالهی درباره برگزاری دوره تربیتی و آموزش ویژه برای کارگردانی و فیلمنامه نویسی، گفت: از اوایل سال 91 بحث تربیت کارگردانان و فیلمنامه نویسان ارزشی با تکیه بر آموزه های دینی و انقلابی در دستور کار قرار گرفت و این دوره در 8 مرحله اجرایی شد.

وی ادامه داد: در ابتدای دوره، 600 نفر از علاقه مندان ثبت نام کرده و دوره ها آغاز شد اما با گذشت زمان، هنرجویانی که شرایط لازم را نداشتند کنار گذاشته شدند. این دوره ها در سه بخش حضوری، غیرحضوری و کارگاه عملی برگزار می شود.

یدالهی با بیان اینکه اکنون چهارمین مرحله از دوره تربیت کارگردانی و فیلمنامه نویسی با موفقیت برگزار شده است، اظهار کرد: مقدمات برگزاری مرحله پنجم را در دستور کار قرار دادیم که در آینده نزدیک شروع خواهد شد. در این مرحله حدود 200 نفر از هنرجویان واجد شرایط حضور دارند.

وی بیان کرد: در پایان این دوره تعدادی از هنرجویانی که توانمندی تدوین فیلمنامه و تولیدات با کیفیت فیلم سینمایی و... را داشته باشند بعنوان کارگردان و فیلمنامه نویس به جامعه هنری معرفی خواهند شد.

مسئول تربیت، آموزش و پژوهش بسیج هنرمندان پایان دوره را سال 1395 عنوان کرد و توضیح داد: این دوره در راستای راه‌اندازی دانشگاه هنر بسیج اجرایی شده است. در این دوره از اساتید برجسته‌ای که تعهد کامل به ارزش‌ها دارند بهره برده می‌شود. در هر دوره تعدادی از اساتید مجرب و متعهد رشته های هنری که از اساتید شناخته شده فیلم و سینما هستند، به تدریس می‌پردازند.

یدالهی در پایان گفت: رویکرد بسیج هنرمندان این است که در مراحل آینده، دوره بیشتر به سمت کارگاهی و عملی به پیش می رود تا بتواند تولیدات فاخر و ارزشی که قابل ارائه در جشنواره هستند، از سوی هنرجویان بسیجی تولید شود.