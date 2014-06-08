برگزاری انتخابات در کوزوو/شانس بالای هاشم تاچی برای تداوم نخست وزیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هاشم تاچی" از رهبران سابق شبه نظامیان کوزوو خود را برای سومین دور نخست وزیری آماده می کند.

انتخابات امروز در کوزوو در حالی برگزار می شود که مردم این کشور به شدت به مشکلاتی همچون فقر، بیکاری و درصد بالای فساد اعتراض دارند. بر اساس آمارهای های تایید شده یک سوم از جمعیت این کشور بیکار هستند.

از دیگر مشکلاتی که دولت کوزوو با آن روبرو است و تاچی در صورت پیروزی در انتخابات امروز باید آن را حل و فصل کند تحقیقات کشورهای اروپایی درباره جرایم جنگی است که برخی از مقامات کوزوو در زمان جنگ بالکان مرتکب شده اند.

این افراد متهم هستند که در سالهای 1998 و 1999 اقدام به قاچاق اعضای بدن کرده اند. در کیفرخواست متهمان آمده که آنها با خارج کردن اعضای بدن زندانیان آنها را در بازار سیاه به فروش می رسانند.

بر اساس این گزارش، تاچی برای راضی نگه داشتن مردم کوزوو، در ماه مارس اقدام به افزایش 25 درصدی حقوق مشاغل دولتی، حقوق بازنشستگان، و خدمات اجتماعی کرده و همچنین وعده داده که اگر برای یک دوره دیگر به عنوان نخست وزیر انتخاب شود در هرسال 25 درصد حقوق و حق بازنشستگی مردم را افزایش می دهد.