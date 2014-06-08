ایجاد شرکت های دانش بنیان در گیلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی میر ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای عمرانی این دانشگاه افزود: اولویت کارهای عمرانی در واحدها علاوه بر ساخت کلاس های آموزشی، مسجد، ساخت سوله ورزشی و سلف سرویس با رعایت صرفه جویی و با توجه به توان مالی واحدها در پیش بینی برنامه ها قرار گیرد و واحد هایی که فاقد این امکانات هستند تا پایان برنامه پیش بینی شده نسبت به انجام امور مربوط و طرح و اجرای پروژه های عمرانی اقدام کنند.

وی همچنین اذعان داشت: معاونان عمرانی در واحد های دانشگاهی با پیش بینی منابع مالی جدید غیر از شهریه های دانشجویی و ایجاد شرکت های دانش بنیان با توجه به نیاز سنجی واحدها و ظرفیت های موجود نسبت به این کار اقدام کنند.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با تاکید بر جدی گرفتن کمیته های تخصصی عمرانی در سطح استان از سوی معاونان عمرانی تاکید کرد : تمام پیشنهادات باید از سوی معاونان عمرانی واحدها از طریق رئیس شورای عمرانی تجمیع و به دبیرخانه استان ارسال شود در ضمن در ساخت و سازها، ساخت فضا های آموزشی و رفع کمبود این فضا ها در واحد ها و مراکز آموزشی در راس امور قرار گیرد.

به گزارش مهر، دوازدهمین شورای عمرانی واحد ها و مراکز آموزشی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان با حضور حجت الاسلام ” سید علی میر ابراهیمی " معاون هماهنگی و همچنین معاونان عمرانی این دانشگاه در سیاهکل برگزار شد.