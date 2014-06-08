موتورسیکلتهای برقی جایگزین موتورسیکلتهای بنزینی/10 هزار تاکسی فرسوده در تهران باید از رده خارج شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد دنیا مالی افزود: دومین گام، نوسازی 7 هزار و 700 دستگاه تاکسی پیکان فرسوده ای است که در ناوگان تاکسیرانی تهران فعالیت می کنند و امیدواریم با واگذاری تسهیلات بانکی بدون بازگشت به رانندگان آن ها، این گام نیز در سال جاری با موفقیت اجرایی شود.

وی با تأکید بر این که علاوه بر خروج 7 هزار و 700 دستگاه تاکسی پیکان فرسوده، تلاش می¬کنیم تا بیش از 3 هزار دستگاه تاکسی که ضریب آلودگی بالایی دارند را از ناوگان تاکسیرانی خارج کرده و به همین تعداد تاکسی های مطابق استاندارد های روز دنیا جایگزین آن ها کنیم، اعلام کرد: کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر توجه ویژه ای به ارتقاء و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی دارد.

خودروهای عمومی سالی دوبار و خودروهای شخصی سالی یک بار معاینه فنی شوند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که انجام معاینه فنی خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی باید به هر شش ماه یک بار کاهش پیدا کند، اظهار کرد: امیدواریم با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دارندگان خودروهای شخصی نیز همچون گذشته هر سال یک بار نسبت به انجام معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند.

مهندس دنیا مالی با بیان این که موتورسیکلت های برقی پاک باید جایگزین موتورسیکلت های بنزینی آلاینده شوند، تصریح کرد: علاوه بر ورود موتورسیکلت های برقی، طرح هایی را نیز برای ورود خودروهای برقی در دستور کار کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قرار داده ایم.

وی در پایان با تأکید بر این که به منظور پاسخگویی به استقبال مردم، 50 درصد بودجه شهرداری تهران به ارتقاء و توسعه حمل و نقل عمومی و تجهیز و تکمیل شبکه های حمل و نقلی اختصاص پیدا کرده، خاطرنشان کرد: نصب تدریجی کاتالیست-های تصفیه کننده روی تمامی خودروها با حمایت دستگاه های مربوطه در دستور کار کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قرار دارد.