به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آکرون در اوهایو آمریکا لایه شفافی از الکترودها را بر روی یک سطح پلیمری ساخته اند که به طور فوق العاده ای محکم و انعطاف پذیر است و در برابر خراش های مداوم چسب اسکاچ و آزمایش های خمش دوام می آورد.

"یو ژو" استایار علوم پلیمر در دانشگاه اکرون گفت: این الکترود بسیار متحول کننده است و می تواند جایگزین نمایشگرهای صفحه لمسی کنونی شود.

در حال حاضر از پوشش های ساخته شده از اکسید ایندیم قلع ( ITO) برای تلفن های هوشمند استفاده می شود که ترد و شکننده هستند و ساخت آن به طور فزاینده ای هزینه بر است.

ژو می گوید: فناوری ما با نوار شفاف رسانا، انعطاف پذیر و مقرون به صرفه می تواند جایگزین ITO شود. این نوار جدید همان میزان از شفافیت ITO را البته با رسانایی بیشتر است، فراهم می کند.

محققان پس از انجام آزمایش هایی که یک هزار بار این نوارها را خم کرد مشاهده کردند این نوار دوباره شکل و عملکرد اصلی خود را باز می یابد.

به خاطر این انعطاف پذیری، این الکترود شفاف می تواند در مقیاس بالا و به صرفه تولید شود.

مجریان این طرح می گویند: انتظار داریم این نوار جایگزین و رقیب واقعی برای ITO شود. با این محصول جدید مشکل آزار دهنده خط و خراش برداشتن نمایشگرهای صفحه لمسی حل می شود و نمایشگرها نیز به صفحه های لمسی انعطاف پذیر مجهز می شوند.