افزایش 400 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی تا 7 سال آینده/ شرایط گازی پاکستان را قبول نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی، با تاکید بر برداشت از میادین مشترک را از جمله برنامههای این وزارتخانه برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت: باید ظرفیت تولید نفت خام را از میدانهای مشترک غرب کارون تا 700 هزار بشکه در روز اضافه کنیم.
وزیر نفت، افزود: برنامه بعدی افزایش تولید نفت خام از میدانهای مشترک دیگر است و بخش بعدی افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از میدان پارس جنوبی تا رسیدن به سقف حداقل یک میلیون بشکه در روز و افزایش بازیافت و نگهداشت سطح تولید تا حد سه هزار و 850 است. همچنین باید با هدف ارتقای فناوری نسبت به اصلاح ساختار قراردادهای نفتی اقدام کنیم.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه تعهد میکنیم حتی در شرایط تحریم میتوانیم تا انتهای سال 96 به ظرفیت تولید 5.7 میلیون بشکه در روز برسیم و این برنامه را اجرا میکنیم یعنی ما 700 هزار بشکه نفت اضافه میکنیم، اظهار داشت: بیش از یک میلیون بشکه میعانات گازی اضافه میکنیم و با بقیه تولیداتی که داریم به 5.7 بشکه خواهیم رسید و این نسبت به وضعیت فعلی 2.5 میلیون بشکه اضافه تولید و صادرات در پی خواهد داشت.
افزایش تولید گاز به یک میلیارد متر مکعب
این مقام مسئول با بیان اینکه ظرفیت تولید گاز طبیعی به یک میلیارد متر مکعب در روز تا سال 1397 می رسد و تا سال 1400 می توانیم 80 میلیون متر مکعب صادرات گاز طبیعی در سال داشته باشیم، بیان کرد: همچنین برای بالا بردن صادرات برق، گاز را در حد 6 میلیارد متر مکعب تخصیص خواهیم داد که ظرفیت پنج هزار مگاوات افزایش ظرفیت جدید برای صادرات برق داشته باشیم و این از جمله اهدافی است که ما ذیل این برنامه تعهد کردهایم.
زنگنه افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از طریق افزایش ارزش افزوده و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی را از دیگر برنامههای وزارت نفت عنوان کرد و یادآور شد: اولین کار این است که ما برای پتروشیمیها از طریق طرحهای پارس جنوبی تامین خوراک کنیم. در همین زمینه تکمیل و اجرای مجموعه طرحهای در دست اجرا، بازاریابی و صادرات محصولات، حمایت از توسعه واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشیمی از جمله با توسعه کیمیاشهرها و استفاده از تکنولوژیهای جدید از دیگر این سیاستها خواهد بود. در مجموع هدف ما این است که ظرفیت تولید پتروشیمی از 25 میلیارد دلار فعلی تا سال 1400 به 80 میلیارد دلار برسد. آن موقع است که ما حرفی برای گفتن در سطح جهان خواهیم داشت.
وی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای افزایش تولید و صادرات فرآوردههای نفتی از طریق افزایش ارزش افزوده و بالا بردن صادرات فرآوردههای نفتی، تبیین کرد: ما تعهد کردیم در مرحله اول به صادرات میعانات گازی پایان دهیم و تمام میعانات گازی تولیدی کشور را از طریق احداث پالایشگاههای میعانات گازی در داخل به فرآورده تبدیل کنیم. هدفی که داریم این است که ظرفیت پالایش نفت خام را به دو میلیون بشکه در روز با احتساب پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه برسانیم و پالایشگاههای میعانات گازی را به نزدیک یک میلیون بشکه برسانیم. در همین زمینه ما 360 هزار بشکه پالایشگاه ستاره خلیجفارس، 120 هزار بشکه پالایشگاه دوم فارس و 480 هزار بشکه پالایشگاههای عسلویه را در دستور اقدام داریم.
به گفته زنگنه در مجموع رساندن ظرفیت پالایشی کشور از 1.8 فعلی به سه میلیون بشکه در روز هدفی است که ما در وزارت نفت دنبال میکنیم.
پرونده گازرسانی به روستاها بسته می شود
زنگنه در ادامه با بیان اینکه این وزارتخانه تا پایان سال 95 گازرسانی روستایی را به اتمام خواهد رساند، اظهار کرد: ما گازرسانی تمام روستاهایی که در حد 20 خانوار باشند را میتوانیم با اتکا به آنچه مجلس در بودجه 93 به تصویب رسانده انجام دهیم و از هفته آینده این کار آغاز خواهد شد و اسامی روستاها قطعی خواهد شد.
وی توسعه جایگاههای CNG، حمایت از ساخت خودروها با پایه گازسوز، اجرای مقررات ملی ساختمان و بهینهسازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی را از دیگر برنامههای وزارت نفت در حوزه بهینهسازی مصرف سوخت عنوان کرد.
وزیر نفت ایمنسازی تقاضا و بازارهای فروش نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی را از دیگر برنامههای وزارت نفت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: این برنامه بسیار مهمی است که مقام معظم رهبری در چند بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید کردهاند. انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش از جمله راههای تحقق این برنامه است.
ساخت پالایشگاه های نفت در خارج مرزها
زنگنه ادامه داد: ما باید از مشارکت مالی در پالایشگاههای خارج از کشور حمایت کنیم و در زنجیره پالایش تا توزیع فرآوردهها در بازارهای هدف با تمرکز بر بازار آسیا و با هدف تضمین برداشت نفت از ایران و تامین امنیت تقاضا برای نفت کشور مشارکت کنیم.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه ایران آخرین فروشنده نفت در بازارهاست، تاکید کرد: کشورهای دیگر در جاهای مختلف مخازن و پایانه احداث کردند و در پالایشگاهها شریک هستند بنابراین اول نفت پالایشگاه خود را برمیدارند. ما در هیچ پالایشگاهی در دنیا شراکت و حضور نداریم و در زنجیره پالایش تا توزیع هم مشارکتی نداریم و این وضع ما را نگرانکننده میکند. ما باید در پالایشگاهها شراکت داشته باشیم. در بعضی موارد با 30 درصد شراکت، 100 درصد نفت را آمادگی دارند از ما ببرند و این برای ما بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: کاری که ما باید برای تضمین امنیت انجام دهیم این است که مشتریان خود را متعدد کنیم. اتکای به یک مشتری خاص در هیچ شرایطی نکنیم. باید بازار بورس انرژی را تقویت کنیم و نقش شرکت نفت را بینالمللی کنیم. در حال حاضر شرکت نفت ما یک شرکت داخلی است و برونگرا نیست در حالی که این برونگرا بودن برای حضور، سرمایهگذاری و کسب توانمندیهای مدیریتی و انتقال فناوری اهمیت دارد و ما باید به این امر توجه کنیم.
وزیر نفت در ادامه توجه به سرمایه انسانی و مدیریتی را از جمله برنامههای پشتیبان وزارت نفت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: این موضوع در صنعت نفت بسیار مهم است. ما باید در اجرای بند 5 سیاستها نسبت به افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه اقدام کنیم. ما معتقدیم باید به صورت جدی برای ایجاد ارتباط نیرومند میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مراکز بینالمللی و صنعت نفت برقرار شود.
وی اضافه کرد: اینجا جایی است که بورس میتواند به ما کمک کند آن هم در نه تنها در بازار ثانویه، بلکه از اول فرابورس میتواند کمک کند و در شکلگیری ساختار سرمایه شرکتها موثر باشد. این به نظر من فوقالعاده مهم است و با تمام جریانات اقتصاد بازار هماهنگی دارد. باید این کار را برای جلب سرمایههای خرد مردم برای اجرای طرحهای پالایش، پتروشیمی، بهینهسازی و صدها طرح دیگر انجام دهیم تا مردم در سرمایهگذاریها و آینده کشور احساس مشارکت کنند و سودی که حاصل میشود فقط به جیب عده خاصی نرود و به کسی رانت داده نشود.
افزایش 400 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی
زنگنه استفاده از دیپلماسی برای حمایت از هدفهای اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش چشمگیر تولید نفت و درآمدهای نفتی از دیگر راهبردهای کلیدی است که باید آن را دنبال کنیم. ما باید افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت را دنبال کنیم. برنامه 2/5 میلیون بشکه افزایش صادرات نفت که پیش از این اشاره کردم در ظرف کمتر از هفت سال آینده بیش از 400 میلیارد دلار درآمد ما را نسبت به وضعیت فعلی اضافه خواهد کرد. اگر ما از الان روی این فکری نکنیم هیچ بعید نیست که تنها یک آه بر دل ما بماند. ما در حال حاضر با 40 میلیارد دلار کشور را اداره میکنیم. البته درست است که این شرایط ایدهآلی نیست ولی به هر حال کشور اداره میشود.
وی ادامه داد: میشود از طریق فاینانس بیش از 1000 تا 1500 میلیارد دلار پول در این کشور فعال کرد. این چیزی است که باید به آن توجه شود. باید اتاق فکر مشترکی بین مجلس و دولت ایجاد شود و بخش مهمی از این پول باید به صندوق برود اما صندوق باید به کدام حوزه توسعه کشور بپردازد. اگر ما به این موضوع نپردازیم پول میآید و با توجه به تجربهای که داریم و نشان داده هاضمه بودجه عمومی کشور بسیار قوی است، همه پول را میخورد و وضع کشور بدتر میشود.
زنگنه شفافسازی، سالمسازی، تاکید بر انضباط مالی و نظارت موثر بر گلوگاهها و زمینههای فساد پذیری در صنعت نفت را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: پول فراوانی در صنعت نفت وجود دارد و امکان فساد در آن هم وجود دارد. ما همچنین باید تقویت فرهنگ و مدیریت جهادی، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج را مدنظر قرار دهیم.
وزیر نفت همچنین بر افزایش استاندارد به منظور لحاظ شدن در تمامی محصولات داخلی و ترویج آن در صنعت نفت تاکید کرد و گفت: با توجه به طرحی که در دستور کار داریم انتظار میرود بتوانیم آن را نهایی کنیم؛ البته در شورای اقتصاد این طرح بدون عدد به تصویب رسیده است که در بخش اعداد به منظور تصویب به زمان بیشتری نیاز داریم. البته در حوزه پتروشیمی به 70 میلیارد دلار فایناس نیاز است.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی نیست که کشور را به انزوا ببرد بلکه برعکس کشور را وارد مبادلات بینالمللی از موضع قدرت و توانمندی میکند.
وی در بخش پایانی سخنانش در رابطه با سوالاتی که از سوی نمایندگان مطرح شده بود به ارائه توضیحاتی پرداخت و درباره جلوگیری از خام فروشی گفت: در حال حاضر ما پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه و پالایشگاه دوم پارس را مورد توجه قرار دادیم البته این طرحی است که قرار است اجرایی شود و امیدواریم با پیشرفت این کار آنچه مد نظر است محقق شود.
شرایط گازی پاکستان را قبول نداریم
زنگنه درباره قرارداد میان ایران و پاکستان در خصوص صادرات گاز نیز گفت: پاکستان رسما اعلام وضعیت فوقالعاده کرده البته ما کاری که انجام دادیم تا نزدیک مرز گازرسانی انجام شده است که بیش از یک میلیارد دلار نیز هزینه در بر داشته اما پاکستان یک روپیه هم هزینه نکرده است. بنابراین ما اعلام ضرورت و فورسماژور را قبول نداریم، البته بنده در سفر اخیر نواز شریف به تهران با وزیر نفت این کشور صحبتهایی داشتهام که آنها از ما فرصت خواستند دلایل خودشان را هم داشتند که تحریم وجود دارد و حتی یک متر هم لولهکشی نشده است.
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