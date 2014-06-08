پرورش شتر در بعضی مناطق شهرستان دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب دارابی صبح یکشنبه در بازدید از مناطق دشت عباس دهلران اظهار داشت: در جنوب استان ایلام و در شهرستان دهلران ساکنان این منطقه به پرورش شتر مشغول هستند.

وی اضافه کرد: شتر در مناطق گرم و خشک نگهداری می شود و شترهای تک کوهانه در دهلران و در بخش دشت عباس در روستای سمانه پرورش داده می شوند.

دارابی افزود: از این شترها برای استفاده از شیر آنها استفاده می شود و بدون غذا می توانند در مناطق بیابانی زنده بمانند.

این مسئول اظهار داشت: در ایران 160 هزار شتر در 12 استان کشور پرورش داده می شود.

وی ادامه داد: گوشت شتر برای استفاده از کنسرو سازی و ساخت سوسیس و کالباس استفاده می شود.

دارابی تصریح کرد: شهرستان دهلران نیز دهلران را یکی از قطب‌های دامپروری استان ایلام است چرا که این شهرستان با داشتن بالغ بر 350 هزار دام یکی از پرجمعیت ترین شهرستانهای استان به لحاظ داشتن تعداد دام است که این وظیفه دامپزشکی شهرستان را نیز سنگین‌تر می کند.



وی افزود: این شبکه با برنامه ریزی‌های مدون و به موقع توانسته با بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام میارزه واز وقوع آنها جلوگیری کند.