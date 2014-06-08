بازارچه های خیریه ویژه رمضان در سمنان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی عموزاده صبح یکشنبه در نشست مشترک با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سمنان در محل سازمان فرهنگی شهرداری افزود: این سازمان تمام تلاش خود را برای رونق و برپایی مناسب این بازارچه و اجرای برنامه های پربار فرهنگی هنری در دهه کرامت به کار خواهد گرفت.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سمنان هم با اشاره به اجرای موفق طرح بازارچه خیریه در سمنان اظهار داشت: با ارزیابی های صورت گرفته از سوی مسئولان کشوری کمیته امداد، این طرح موفقیت آمیز ارزیابی شد و قرار است از امسال در سراسر کشور اجرا شود.

علی ذوالفقاری با یادآوری اینکه این غرفه ها در دو سال گذشته درامدزایی و اشتغال قابل توجهی را به همراه داشته است افزود: این بازارچه در دهه کرامت دایر می شود و مددجویان کمیته امداد، صنایع دستی و تولیدات خود را در این غرفه ها به معرض فروش می گذارند.

وی، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان را یکی از حامیان خوب کمیته امداد دانست و گفت: این سازمان تاکنون خدمات خوبی به ما ارائه داده و هیچ گاه دست رد بر سینه ما نزده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سمنان از مشارکت خوب سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهری و سازمان اتوبوسرانی شهرداری سمنان نیز قدردانی کرد و گفت: طرح هبه طرح ابتکاری سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهری بود که در روزهای پایانی سال 92 برگزار شد و مردم با اهدا وسایل بلااستفاده خود کمک خوبی به نیازمندان داشتند.

در پایان این جلسه راهکارهای همکاری و تعامل بیشتر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان و کمیته امداد امام خمینی شهرستان سمنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.