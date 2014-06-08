«یاس» مجوز نگرفته است/ «هت تریک» و همکاری با خواننده رپ

به گزارش خبرنگار مهر، طبق خبری که از سوی امور رسانه ای فعالیت های وحید حاجی تبار خواننده آلبوم های «عشق های دروغین» و «هیشکی منو دوست نداره» صبح امروز به دست خبرنگاران موسیقی رسانه ها رسید، اعلام شده بود که این خواننده سومین آلبوم رسمی‌اش را با عنوان «هت تریک» و با همکاری رسمی «یاس» خواننده مشهور رپ ایران منتشر می‌کند.

در ادامه این خبر عنوان شده بود: «در این آلبوم که به نظر می آید به دلیل حضور یاسر بختیاری با غافلگیری های ویژه ای همراه باشد ترانه هایی از مریم اسدی، مریم دلشاد، عرفان سلیمی، داوود کریمی، محمد وحیدپور، تکستی از یاس و ملودی های وحید حاجی تبار، اشکان خشایی، امید حاجیلی و امیر عباس حسن زاده تولید و راهی بازار موسیقی کشور خواهد شد.

همچنین تنظیم های این آلبوم بر عهده پیام قربانی، بابک سعیدی، بهروز لطفی پور و حمید رضا شجاعی بوده است. «هت تریک» هم اکنون مراحل پایانی تولید را سپری و همزمان نیز مراحل اخذ مجوز را طی می کند تا وحید حاجی تبار به زودی سومین آلبوم رسمی اش را در دسترس علاقه مندان موسیقی پاپ قرار دهد.»

روابط عمومی آلبوم «هت تریک» همچنین در خبر خود آورده بود: «هت تریک» شهریور ماه سال جاری منتشر خواهد شد و خواننده این اثر تا زمان پخش آلبوم چند قطعه را به صورت تک آهنگ و از طریق سایت های قانونی دانلود در ایران به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می دهد که اولین قطعه نیز «قصه خیانت» با تکستی از یاسر بختیاری است.

بر اساس این گزارش بعد از پیگیری‌هایی که از سوی خبرنگار مهر انجام گرفت، مشخص شد هنوز هیچ گونه مجوز رسمی از سوی دفتر موسیقی برای انتشار این آلبوم در شهریورماه امسال و خوانندگان مورد نظر صادر نشده است.