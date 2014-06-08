طوفان انقلاب اسلامی بهاییت را از صدا و سیما خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روزبهانی مدیرگروه فرق انحرافی مرکز تخصصی کلام و ادیان حوزه علمیه قم در برنامه شب آسمانی شبکه قرآن و معارف سیما بیان داشت: تعالیم 12 گانه بهاییت حاصل مطالعات عباس افندی از دنیای پیرامون خود و زمان خودش است یکی از موضوعاتی که بهاییت به دلیل جلب توجه سعی دارد آن را جزیی از آموزه‌های دینی خود مطرح کنند بحث عدم مداخله در سیاست است از آن‌جایی هم که بسیاری از ورود به عرصه سیاست خسته شده بودند و حتی سرخوردگی‌هایی نیز در آن دوره به وجود آمده بود این موضوع برایشان ممکن بود باعث جلب توجه شود.



وی گفت: صرف نظر از این‌که از سیاست سوء‌استفاده‌هایی ممکن است بشود اما سیاست علم مدیریت اجتماع است و انسانی که می‌خواهد اجتماعی زندگی کند نمی‌تواند نسبت به سیاست‌ بی‌تفاوت باشد بنابراین فرقه بهایی نمی‌تواند ادعا کند که عدم مداخله در سیاست آموزه دینی آن می‌باشد.



وی تأکید کرد: در ضمن فرقه بهاییت در آلودگی به سیاست پیشینه‌ای بسیار سیاه دارد فرقه بهاییت با سیاست رشد کرده، بالنده شده و اگر هنوز هم مانده است به دلیل ارتباطش با دولت‌های سلطه‌گر و استعمارگر است، در کل سیاستمداران انگلیسی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها حتی در دنیای مسیحیت نیز دست به ساخت فرقه‌های متفاوت زده است.



این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: وقتی به سابقه روسیه و انگلیس و اتفاقاتی چون عهدنامه ترکمانچای و گلستان و همچنین اتفاقات بعد در روسیه تزاری نگاه می‌کنیم و از طرفی با داشتن چنین سابقه‌ای به حمایت‌های این دولت‌ها از بهاییت دقت می‌نماییم متوجه خواهیم شد که این حمایت‌ها بی دلیل نبوده است آن‌ها تلاش داشتند تا با ایجاد چنین فرقه‌هایی توجه جامعه دینی را به جای توجه به دشمنان اصلی به موضوعات دیگر جلب نمایند.



وی افزود: در تاریخ می‌بینیم که حسین علی نوری با پای خودش به سفارت روسیه می‌رود و به آن‌جا پناهنده می‌شود و سفیر روسیه نیز به شدت از آن حمایت می‌کند و یا می‌بینیم در شرایطی که بابی بودن جرم بوده و از طرفی وی کسی بوده که در ترور ناصرالدین‌شاه دستی داشته تنها حکمی که برایش در نظر گرفته می‌شود خروج از ایران می‌شود.



وی تصریح کرد: عباس افندی نیز در حالی که شهروند انگلیسی نیز نمی‌باشد از دولت انگلستان لقب نایت هود کسب می‌کند که این لقب مخصوص شوالیه‌های انگلستان می‌باشد و همچنین به او نشان مخصوص اهدا می‌شود و بعد از این نشان مخصوص، عباس افندی دعا می‌کند و می‌گوید این خیمه عدالت انگلستان طناب‌هایش در این زمین زده شده خدایا ما تو را به خاطر این سلطه عادله شکر می‌کنیم.



این پژوهشگر حوزه فرق انحرافی گفت: جالب اینجاست که دقیقا در همان زمان جورج پنجم، گاندی که مصداق آزادمردی است و شاید از آزادمرد نیز فراتر از سوی این دولت نه تنها مورد تشویق قرار نگرفته بلکه به دلیل حمایتی که گاندی از مردم فقیر می‌کند مورد ستم قرار می‌گیرد.



وی در پایان سخنانش ضمن نام بردن فهرستی بلند از نام بسیاری از افراد فرقه بهاییت در رده‌های سیاسی مختلف تأکید کرد: این افراد در بسیاری از مکان‌ها وارد شده بودند و حتی می‌توان گفت این طوفان انقلاب اسلامی بود که بهاییت را از سازمان صدا و سیما و تلویزیون خارج کرد.