دستیابی محققان اصفهانی به فناوری ایجاد پوشش 10 لایه با ساختار نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کشمیری با بیان اینکه پوشش مذکور در اولین مرحله در مقیاس آزمایشگاهی در مهر ماه 92 ایجاد شد، اظهار کرد: پس از انجام آزمون­های مختلف و بررسی خواص مکانیکی و تریبولوژیکی پوشش و مطابقت آن با نمونه­ های اروپایی ایجاد شده توسط شرکت­های سوییسی چون platit و oerlicon balzersو اطمینان از کیفیت مطلوب و ساختار پوشش؛ از آذرماه 92 در مقیاس صنعتی ارایه شده است.



وی با بیان اینکه پوشش مذکور از سال 2005 میلادی در اروپا به عنوان یک ترکیب برجسته با خواص مکانیکی و تریبولوژیکی ایده ال ایجاد و ارایه شده، افزود: این پوشش کاربرد وسیعی در کنترل سایش قطعات صنعتی اعم از انواع ابزار برشی؛ انواع قالب­ های گرم کار و سرد کار و دیگر قطعات صنعتی که تحت سایش شدید قرار دارند، دارد.



رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: این پوشش منحصر به فرد به گونه ­ای طراحی شده تا بر خلاف سایر ترکیب­ ها به طور همزمان برای قطعات سرد کار و گرم کار ایده ال باشد.



وی اضافه کرد: با وجود این دوگانگی حرارتی که طبق آزمون ­های میدانی انجام گرفته؛ مشخص شده که این پوشش متناسب با شرایط سایشی مختلف عمل کرده و از این لحاظ در گروه پوشش های chameleons قرار می­گیرد.



رییس این مرکز علم و فناوری با اشاره به اینکه ضخامت کلی پوشش ایجاد شده در حدود 3 میکرون است، گفت: اندازه کریستال­ های رسوبی در لایه نانوکامپوزیت این پوشش تنها 14 نانومتر، ضخامت لایه نانوکامپوزیت TiAlCrSiN-TiAlCrSiCN، 2میکرون و ضخامت لایه کریستالی آن، یک میکرون است.



کشمیری همچنین در ادامه یادآور شد: بسته به خواص سطحی مورد نیاز، امکان ایجاد لایه نانوکامپوزیت با اندازه کریستال­ های زیر پنج نانومتر نیز وجود دارد که دست یابی به این فناوری این امکان را برای این واحد دانش بنیان فراهم کرده است تا در ادامه با کنترل شرایط پوشش دهی و با کاهش ضخامت هر لایه؛ به پوشش­ های با ساختار نانولایه نیز دست یابد.



به گفته رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در حال حاضر این شرکت دانش بنیان موفق به ارایه صنعتی این پوشش به صنایعی چون نفت و گاز و پتروشیمی، نظامی، انرژی هسته­ ای و خودرو شده است.