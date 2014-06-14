فرهاد مهرانفر کارگردان سینما درباره موضوع فیلمنامه «چشمه» به خبرنگار مهر گفت: داستان فیلم سینمایی «چشمه» وامدار یکی از مهمترین عناصر چهارگانه هستی یعنی آب است و به دلیل اهمیت موضوع آب تصمیم گرفتم فیلم جدیدم را در این‌باره بسازم.

وی با اشاره به این مطلب که آب به عنوان یکی از عناصر چهارگانه در طبیعت در ایران هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بیان کرد: آب در سرزمین خشک ایران از دیرباز عنصری کمیاب بوده و به همین دلیل است که در زندگی مهم و حتی مقدس شمرده می‌شود.

کارگردان فیلم سینمایی «چریکه هورام» با انتقاد از اینکه عنصر آب در زندگی روزمره امروز به دست فراموشی سپرده شده است، گفت: متاسفانه مفهوم آب امروزه در هیاهوی شهرهای به ظاهر پایدار به دست فراموشی سپرده شده است اما دیری نپاید که خشکسالی فزاینده دهه‌های آتی به شکل فاجعه‌ای ملی ما را مبهوت خود خواهد کرد.

مهرانفر در ادامه متذکر شد: آب و رگ‌های حیا‌ت‌بخش قنات در برهوت کویر، محور هستی و حکمت تمدن کویری ایران است و روایت فیلم «چشمه» نیز پیوند ناگسستنی با آب به عنوان عنصر هستی‌بخش دارد. این فیلم درامی عاشقانه است که با ساختار تعلیقی در جغرافیایی نامانوس یعنی بطن مادر زمین شکل می‌گیرد. فیلمنامه «چشمه» یکی از پر چالش ترین کوشش های من در ثبت راز و رمزهای اساطیری طبیعت و همنوایی با حکمت دیر پای کویر است. فرهنگی که بیش از سه هزار سال پناه و هادی بقا و همچنین شکوفایی و ثبات تمدن کاریزی در یکی از خشک ترین جغرافیای کره زمین بوده است.

مهرانفر در توضیح زمان تولید این فیلم سینمایی گفت: با جذب حمایت و پشتیبانی نهادهایی چون سازمان های آب و وزارت نیرو، محیط زیست و میراث فرهنگی و در نهایت در صورت فراهم شدن شرایط لازم برای فیلمبرداری، این فیلم سینمایی را در پاییز کلید خواهیم زد.

وی در پایان عنوان کرد: در حال حاضر هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری، علیرضا دریادل صدابردار صحنه، فرخ روح افزا مدیر تولید و سهیلا فرزاد طراح صحنه و لباس به عنوان عوامل ساخت این فیلم سینمایی قطعی شده اند و پرویز فارسیجانی و موسسه فرهنگی هنری نگین هستی به عنوان مجری طرح این فیلم سینمایی گروه را همراهی خواهند کرد.