قاری نوجوان لرستانی از برکات کلام وحی می گوید/ اثر انس با قرآن را در سخت ترین شرایط زندگی حس کرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، لحن و آوای زیبای "جواد قياسي" که هنرمندانه به قرائت ترتیل قرآن مي پردازد دل را مي ربايد. او كه از نخستین سالهای رسیدن به سن تکلیف با قرآن قرابت پيدا كرده است توانسته در اين مسير با درخشش در جشنواره های مختلف به يكي از قاريان برجسته در شهرستان دلفان تبديل شود.

لحن زيباي قرائت قرآن اين قاری نوجوان امروزه زينت بخش بسیاری از جلسات اداري و آئين هاي مختلف در دلفان است. موفقيت جواد قياسي در عرصه هاي قرآني، ما را بر آن داشت تا با او به گفتگو بپردازیم.

جواد قیاسی متولد سال 74 در شهرستان دلفان هم اکنون دانش آموز سال چهارم رشته علوم تجربی در مقطع متوسطه دبیرستان نمونه ابوریحان شهر نورآباد است.

از این قاری نوجوان علت روی آوردن به قرائت قرآن را می پرسیم و او می گوید: من از دوران کودکی شیفته نوای قرآن بودم به گونه ای که هنگام شنیدن این نوای ملکوتی، غرق گوش دادن به آن می شدم و با توجه به علاقه ای که به قرائت قرآن کریم داشتم، در سن 9 سالگی به تشویق خانواده و اطرافیان به سمت فعالیتهای قرآنی کشیده شدم و پس از مدت دو سال مورد توجه دو تن از اساتید برجسته استان قرار گرفتم و از آن پس فعالیتم را به صورت حرفه ای زیر نظر آنها شروع کردم.

مقام اول جشنواره بین المللی سراج خراسان در رشته اذان در سال 86، مقام ششم مسابقات کشوری مهرپویان در رشته قرائت تحقیق در سال 91، مقام نخست مسابقات استانی سطح کانونهای فرهنگی استان لرستان در رشته قرائت تحقیق در سال 91 برخی از موفقیت های این نوجوان دلفانی در قرائت قرآن است.

قیاسی از علاقه اش به تلاوتهای دو تن از اساتید و قاریان برجسته جهان اسلام یعنی استاد محمد عمران و استاد مصطفی اسماعیل می گوید و عنوان می کند: من در تلاوتهای خودم از تحریرهای این دو استاد استفاده می کنم و بعضی اوقات به تلاوتهای استاد شحات محمد انور نیز گوش می دهم. چرا که ایشان خیلی زیبا و حرفه ای تلاوت می کنند. به عبارت دیگر استاد شحات محمد انور قاری لحظات تنهایی من هستند.

از او درباره احساسش از اینکه آغازگر مراسم های مختلف است می پرسیم، قیاسی می گوید: قرآن در روح و جان من آمیخته شده است و نه تنها در مراسمات رسمی، بلکه در هر موقعیت دیگری خواندن قرآن برای من از هر لذتی بالاتر است.

او می گوید: با برنامه ریزی، در کنار قرآن به درس و تحصیلات هم خیلی اهمیت می دهم و هرچه بیشتر طالب علم هستم. چرا که امروزه در جهان صحبت از علم و تکنولوژی است و کسی که در حوزه قرائت قرآن فعالیت می کند وظیفه سنگین تری نسبت به دیگران دارد و باید سعی کند در کنار قرآن به مراتب بالای علمی نیز برسد.

قیاسی به فعالیت خود در گروه تواشیع اشاره کرده و می افزاید: گروه تواشیح شمس طوس شهرستان دلفان یک سال پیش به همت چند تن از قاریان برتر و پیشکسوت دلفانی تشکیل شد و در حال حاضر مشغول به فعالیت بوده و تنها گروه تواشیح شهرستان دلفان است و نحوه کار این گروه بسیار عالی است و این اواخر با حمایت امام جمعه شهرستان موفق به اجرای چند اثر زیبا در اعیاد و مناسبتهای گذشته شدیم. من به عنوان عضو کوچک گروه از مسئولان مربوطه تقاضا دارم که با حمایتهای خود این گروه را به سمت مسابقات استانی و کشوری هدایت کنند تا بتواند افتخاری برای این دیار کسب کند.

وی وجود موسسات قرآنی در دلفان به همراه استقبال قرآن آموزان را نشانگر برکت قرآن در بین مردم می داند و ادامه می دهد: تا به حال بیشتر فعالیت موسسات قرآنی دررابطه با رشته های حفظ و مفاهیم قرآن کریم بوده و به رشته قرائت چندان اهمیتی داده نشده است در حالیکه نوجوانان زیادی در شهرستان وجود دارد که شیفته قرآن و قرائت قرآن هستند و مدیران موسسات باید این افراد را جذب کرده و برایشان کلاسهای آموزشی لازم را برگزار کنند.

قیاسی معتقد است که اهمیت قرآن از هرچیزی بالاتر است و باید مسئولان توجه به این حوزه را سر لوحه کار خود قرار دهند و با برنامه ریزی درست سعی کنند برنامه های قرآنی بیشتری در شهر برگزار کنند و به بحث آموزش قرآن نیز اهمیت بیشتری دهند.

جواد قیاسی می گوید: تمامی قرآن درس است و از قرآن درس صبر و شکیبایی آموخته ام و همواره حضور قرآن را در سخت ترین شرایط در زندگی حس کرده ام و مدیون قرآن هستم و همواره قرآن فریاد رس من بوده است.

وی ادامه می دهد: اگر خداوند توفیق دهد با جدیت در این زمینه گام خواهم برداشت و امیدوارم جز قرائت قرآن به مفاهیم والای آن دست یابم و مهمتر از همه عامل به دستورات قرآن باشم.

قیاسی می افزاید: توصیه من به هم سن و سالهای خودم این است که سعی کنند زندگی خود را با توجه به فرموده های قرآن و اهل بیت(ع) پیش ببرند و در تمامی مراحل زندگی از یاد خدا غافل نشوند.