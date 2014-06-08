به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه 18 خرداد پس از جلسه صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران، در جمع خبرنگاران درباره برنامهها و طرحهای وزارت ارشاد در مورد جشنوارهها و نمایشگاههای فرهنگی، گفت: اولین کاری که در این خصوص باید انجام شود، فرهنگسازی است. به عنوان مثال هر ساله در نمایشگاه کتاب تهران، فضای آن مورد اعتراض بسیاری از شخصیتهای روحانی و متدینین بود اما امسال در اثر کار فرهنگی که انجام شد، فضا به گونهای شد که همه کسانی که از آن بازدید میکنند، میگفتند فضای نمایشگاه از فضای بیرون خیلی بهتر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره جهتگیری در فیلمهای سینمایی در خصوص عفاف و حجاب گفت: فرق میکند که شما کسی را که با حجاب است، در فیلم به عنوان کلفَت خانه معرفی کنید یا یکی از شخصیتها و قهرمانهای اصلی فیلم. باید در این خصوص جهتگیریها و سیاستها مشخص باشد.
وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه وزارت ارشاد برای واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: به هر اندازه که بخش خصوصی بتواند کارها را تحویل بگیرد و ما هم بتوانیم امور را واگذار کنیم و شرایط فراهم باشد، این اتفاق خواهد افتاد. نمایشگاهها و جشنوارههای فرهنگی باید به بهترین وجه برگزار شود و ورود تشکلهای بخش خصوصی به این حوزه لازم است. من فکر میکنم ظرف یک سال آینده این جشنواره را به بخش خصوصی واگذار کنیم و با این کار هزینهها هم کاهش خواهد یافت.
جنتی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید «رمان زوال کلنل بیش از یک سال است در انتظار مجوز است. کی این مجوز صادر میشود؟» گفت: تا حالا که به این رمان مجوز داده نشده است.
وی در همین حال از انتشار برخی اخبار کذب در برخی جراید در خصوص دادن مجوز به این کتاب و نیز کتابهای صادق هدایت انتقاد کرد و گفت: همین دیروز دیدم که یکی از نشریات نوشته بود که کتابهای صادق هدایت و کلنل مجوز گرفتهاند که البته نگرفتهاند.
وزیر ارشاد در پاسخ به سوالی درباره علت جلوگیری از ادامه نمایش «تانگوی تخم مرغ داغ» در گفت: قوه قضائیه اشکالاتی در محتوای این نمایش داشته است و ما هم گفتهایم این اشکالات را برطرف کنند. البته این اشکالات جزئی و قابل رفع شدن است.
جنتی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که درباره عضویت همزمان علیرضا مختارپور قهرودی دبیرکل جدید و محمدحسین ملکاحمدی در هیئت امنای نهاد کتابخانههای عمومی کشور سوال کرد، گفت: هیئت امنای نهاد از شخصیتهای حقیقی تشکیل شده که 5 نفر هستند و به عنوان عضو، از رئیس جمهور حکم میگیرند و حکم دبیرکل هم توسط وزیر ابلاغ میشود. آقای ملک احمدی از قبل با حکم رئیس جمهور به عنوان عضو هیئت امنای نهاد منصوب شده بود و بعد هم آقای مختارپور به عضویت آن درآمد و مقرر شد که به عنوان دبیرکل نهاد کتابخانهها فعالیت کند.
وزیر ارشاد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید اخیراً کمیته تخصصی هیئت نظارت بر ضوابط نشر آئیننامهای را برای واگذاری ممیزی کتاب به ناشران تصویب کرده است، گفت: هیئت نظارت، خودش اولاً نظارت کامل دارد و بخش عمده کار توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشود و مواردی هم هست که به آنها پیشنهاد شده که اگر موافقت کنند، به تشکلهای نشر واگذار شود.
وی افزود: ما تشکلهایی داریم که خودشان شورای کتاب دارند، خودشان میتوانند محتوا را کنترل کنند و 30، 40 سال است دارند کتاب تولید میکنند و هیچ تخلفی نداشتهاند. خیلی از نهادها و پژوهشگاهها هم هستند که افراد صاحب نظری دارند و طبیعی است که میشود اینها را به خود آنها واگذار کرد که دیگر نخواهند از ما مجوز بگیرند. چون خود آنها بررسهای مورد اعتماد دارند.
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