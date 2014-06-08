برخورد با ناامن کنندگان محیط زندان/ صد زندانی با پابند کنترل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران درباره تغییرات صورت گرفته در سازمان زندانها همزمان با ریاست وی اظهار داشت: از ابتدایی که ریاست سازمان زندانها را عهده دار شدم تلاش کردم اطلاعات را جمع آوری کنم و برای جمع آوری این اطلاعات از داخل زندان ها به چند زندان در استان های مختلف سرکشی کرده و با تعدادی از زندانیان صحبت کردم.

وی افزود: آسیبهای داخل زندان شناسایی شده که به زودی در یک نشست خبری در این زمینه توضیحات کاملی را ارائه خواهم کرد.

وی به حمایت از خانواده زندانیان اشاره کرد و گفت: کاهش آسیب های زندان جمعیت کیفری و حمایت از خانواده زندانیان از جمله برنامه های سازمان زندان هاست و باید حمایت از خانواده زندانیان افزایش یابد. وقتی یک زندانی وارد زندان می شود خانواده وی دچار مشکل شده و آنها در این زمینه هیچ گناهی ندارند.

رئیس سازمان زندان ها به آمار بازگشت زندانیان به زندان پس از آزادی اشاره کرد و افزود: آمار بازگشت زندانیان پس از آزادی به زندان در حد مطلوب نیست و باید به سمتی برویم که زندانیان پس از گذراندن دوره محکومیت خود و آزادی دوباره به زندان بازنگردند. در حوزه کاهش جمعیت کیفری نیز همکاران قضایی تا جایی که امکان دارد باید از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.

وی افزود: همچنین سعی می کنیم زندانیانی که می توانند در بیرون از زندان باشند و با استفاده از تجهیزات نوین آنها را زیر نظر داشته باشیم را افزایش دهیم. در حال حاضر طرح پابند الکترونیک در اصفهان و تهران به صورت آزمایشی استفاده می شود که این طرح از ابتدای امسال آغاز و در حال حاضر صد زندانی با استفاده از این پابندها در بیرون از زندان تحت کنترل هستند.

خبرنگاری درباره افزایش نیافتن حقوق کارمندان سازمان زندان ها پرسید که جهانگیر در این باره اظهار داشت: این موضوع را ما و قوه قضاییه پیگیری می کنیم تا به سرانجام برسد. برداشت دولت این است که این افزایش حقوق شامل سازمان های تابعه قوه قضاییه نیست و امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته سازمان های تابعه قوه قضاییه نیز از این افزایش حقوق استفاده کنند.

خبرنگاری درخصوص وضعیت شهرام جزایری پرسید که رئیس سازمان زندان ها اظهار داشت: هیچ فردی حتی یک ساعت نیز بدون دستور قضایی در زندان نمی ماند و تمام زندانیان براساس دستور قضایی در زندان هستند. هرگاه محکومیت فردی به پایان برسد آزاد خواهد شد.

خبرنگار مهر پرسید همزمان با آغاز ریاست شما بر سازمان زندان ها شاهد کاهش تعداد اخبار منتشر شده از داخل زندان ها هستیم آیا این موضوع به دلیل افزایش بازرسی هاست؟ که جهانگیر در این باره اظهار داشت: ما وظیفه داریم زندان را محیطی برای آموزش و تربیت قرار دهیم و ناامن کنندگان را شناسایی کنیم. پس از شروع ریاست بنده در سازمان زندان ها بازرسی های مستمر شروع شده که این بازرسی ها کمک می کند با افرادی که محیط زندان را ناامن می کنند برخورد لازم صورت گیرد. این بازرسی ها باعث کاهش انتشار اخبار نادرست از داخل زندان شده و زندان های ما محیطی برای تربیت و اصلاح است.

رئیس سازمان زندان ها در پاسخ به پرسش دیگر مهر درخصوص اردوگاههای نگهداری محکومان مواد مخدر نیز گفت: ساخت و تجهیز این اردوگاه ها با توجه به اعتبارات تحقق یافته در حال انجام است و اگر اعتبارات به صورت کامل تحقق یابد این طرح تکمیل خواهد شد.