۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

کرمی:

دامداران زنجانی از خرید دام خارج استان خود داری کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه بیماری لمپی اسکین در بین دام‌های استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و کرمانشاه مشاهده شده گفت: دامداران زنجانی از خرید دام از این استانها خود داری کنند.

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر،به شیوع بیماری لمپی‌اسکین در دام‌های استان‌های مجاور استان زنجان اشاره کردو گفت: دامداران زنجانی مراقب باشند این بیماری به دام ها انتقال پیدا نکند.

وی تب ، آب‌ریزش چشم، بینی و مشکلات حاد تنفسی، برجستگی خاص در پوست یا همان تاول دکمه مانند، سقط جنین، کاهش شیر، سرفه ، التهاب در ناحیه دست و پا ،برجستگی های تاول در دست و پا در دام را از جمله علایم بیماری لمپی‌اسکین عنوان کرد.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه بیماری لمپی‌اسکین در دام‌های گاو و گوساله مشاهده می‌شود گفت:  در این راستا ارتباط دام های سالم با دام‌های آلوده، فرآورده‌های خام دامی، تجهیزات، لوازم موجود در دامداری‌های آلوده، نهاده‌های دامی آلوده ، حشرات و مگس خونخوار از راه‌های انتقال این بیماری محسوب می‌شود.

کرمی گفت: بیماری لمپی اسکین یک بیماری ویروسی است و خوشبختانه تاکنون در دام های استان زنجان مشاهده نشده است.

وی تاکید کرد: این بیماری مشترک بین انسان و دام نیست و مخاطره ای برای انسان ندارد.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: شیوع این بیماری در بین دام‌های استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و کرمانشاه دیده شده است.

کرمی گفت: دامداران باید نکات بهداشتی را رعایت کنند و پیشگیری از انتقال این بیماری لازم و ضروری است.

وی سمپاشی محیط زندگی دام‌ها ، کنترل تردد و پرهیز از خرید و فروش دام خارج از استان، کنترل تردد را از راه‌های پیشگیری از ورود دام‌های آلوده  به دام های استان عنوان کرد.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان یادآورشد: دامداران به محض مشاهده علایم بیماری در دام با سامانه 1512 تماس حاصل کنند تا کارشناسان راهنمایی های لازم را ارائه دهند.


 

کد مطلب 2306682

