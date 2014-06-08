دامداران زنجانی از خرید دام خارج استان خود داری کنند

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر،به شیوع بیماری لمپیاسکین در دامهای استانهای مجاور استان زنجان اشاره کردو گفت: دامداران زنجانی مراقب باشند این بیماری به دام ها انتقال پیدا نکند.
وی تب ، آبریزش چشم، بینی و مشکلات حاد تنفسی، برجستگی خاص در پوست یا همان تاول دکمه مانند، سقط جنین، کاهش شیر، سرفه ، التهاب در ناحیه دست و پا ،برجستگی های تاول در دست و پا در دام را از جمله علایم بیماری لمپیاسکین عنوان کرد.
مدیر کل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه بیماری لمپیاسکین در دامهای گاو و گوساله مشاهده میشود گفت: در این راستا ارتباط دام های سالم با دامهای آلوده، فرآوردههای خام دامی، تجهیزات، لوازم موجود در دامداریهای آلوده، نهادههای دامی آلوده ، حشرات و مگس خونخوار از راههای انتقال این بیماری محسوب میشود.
کرمی گفت: بیماری لمپی اسکین یک بیماری ویروسی است و خوشبختانه تاکنون در دام های استان زنجان مشاهده نشده است.
وی تاکید کرد: این بیماری مشترک بین انسان و دام نیست و مخاطره ای برای انسان ندارد.
مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: شیوع این بیماری در بین دامهای استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و کرمانشاه دیده شده است.
کرمی گفت: دامداران باید نکات بهداشتی را رعایت کنند و پیشگیری از انتقال این بیماری لازم و ضروری است.
وی سمپاشی محیط زندگی دامها ، کنترل تردد و پرهیز از خرید و فروش دام خارج از استان، کنترل تردد را از راههای پیشگیری از ورود دامهای آلوده به دام های استان عنوان کرد.
مدیر کل دامپزشکی استان زنجان یادآورشد: دامداران به محض مشاهده علایم بیماری در دام با سامانه 1512 تماس حاصل کنند تا کارشناسان راهنمایی های لازم را ارائه دهند.
