كارت هوشمند رانندگان فاقد كارت سلامت معتبر در استان گلستان باطل مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صفري صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران استان، گفت: طبق ماده 2 و ماده 5 دستورالعمل صدور، تمديد، تعويض و لغو برگ فعاليت (كارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهري و روستايي دارا بودن كارت سلامت معتبر به عنوان يكي از شرايط لازم براي صدور يا تمديد كارت هوشمند راننده الزامي است.

وی افزود: در صورت نداشتن كارت سلامت معتبر، كارت هوشمند رانندگان غير فعال خواهد شد.

وی بیان کرد: تا كنون كارت سلامت رانندگان هنگام مراجعه براي تمديد و يا صدور كارت هوشمند به صورت دستي كنترل مي گرديده است ولي با توجه به وجود ارتباط برخط ميان كارت سلامت و كارت هوشمند رانندگان، اعتبار كارت سلامت معتبر به عنوان پيش شرط اعتبار هوشمند انجام مي شود .

صفری تصريح كرد: رانندگان حرفه اي فعال بخش حمل و نقل كالا و مسافر جاده اي استان موظف هستند حداقل 72 ساعت قبل از اتمام كارت سلامت خود با مراجعه به يكي از مجريان طب كار طرف قرارداد و داراي صلاحيت اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان نسبت به تمديد آن اقدام كنند.