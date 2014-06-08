نخستین خانه صنایع دستی در گلستان افتتاح می شود

محمد کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه درتلاش هستیم تا در سالهای آینده تمامی شهرهای استان را مجهز به خانه صنایع دستی شود، اذعان کرد: به دلیل ایجاد شغل در این صنعت نیاز است دیگر دستگاه های مرتبط با این موضوع مانند اداره تعاون کار و امور اجتماعی نیز پای کار بیایند.

وی افزود: به مناسبت فرا رسیدن 20خرداد روز جهانی صنایع دستی، نخستین خانه صنایع دستی در یکی از شهرهای استان افتتاح می شود.

این مسئول تصریح کرد: به دلیل ادغام 3 اداره باهم، 2 ساختمان اداری در هر شهرستان بدون استفاده است که اداره تعاون می تواند آن را در قالب خانه صنایع دستی در اختیار این سازمان بگذارد.

کیخا ایجاد خانه های صنایع دستی را از برنامه های اولویت دار برای توسعه و تقویت این صنعت دانست و اظهار کرد: با اشاره به اینکه صنایع دستی یکی از حوزه های درآمدزا و اشتغال آفرین است باید با آموزش های مستمر و مداوم بتوان علاوه بر کیفی کردن تولید محصولات، تعداد بیشتری از علاقمندان را نیز آموزش داد و به ایجاد اشتغال در میان افراد جویای کار پرداخت.

معاون سازمان میراث فرهنگی گلستان با بیان اینکه ایجاد خانه های صنایع دستی در استان می تواند نقطه عطفی برای حمایت از صنعتگران و هنرمندان به شمار رود، گفت: با راه اندازی خانه های صنایع دستی در شهرهای مختلف استان می توانیم فضایی در قالب تولید، نمایش و فروشگاه صنایع ایجاد کنیم تا علاقمندان با تماشای روند تولید کالا از خرید آن اطمینان یابند.

خانه های قدیمی خانه صنایع دستی شوند

وی یکی دیگر از مکانهای قابل استفاده برای خانه صنایع دستی را خانه های قدیمی در بافت تاریخی استان دانست و تصریح کرد: بهتر است این مکان در خانه های بافت تاریخی که در تملک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است، ایجاد شود تا هزینه کمتری برای این سازمان به همراه داشته باشد.

وی اعلام کرد: یکی از سیاست های سازمان راه اندازی خانه صنایع دستی در تمام شهرهای استان است تا از این طریق صنعت صنایع دستی احیا شده و هم علاقمندان به این رشته ها با حضور در این مکانها بهره کافی را ببرند.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان ایجاد خانه صنایع دستی در استان را یکی از نیازهای هنرمندان صنایع دستی دانست و اظهار کرد: امیدواریم با تدابیر مدیران کشوری بتوان در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران گلستانی و ایجاد اشتغال آنها، قدم های مثبتی برداشت.

تفاهم نامه آموزش پرورش و مصنایع دستی

وی در ادامه از انعقاد تفاهمنامه مشترک بین صنایع دستی وآموزش وپرورش استان خبر داد و بیان کرد: در راستای ارتقای کیفیت آموزش و ترویج هنرصنایع دستی، هنرستان های صنایع دستی در سطح استان راه اندازی شده است.

محمد کیخا با بیان اینکه اداره کل آموزش و پرورش به صورت برون سازمانی در نقاطی که دبیرستان فعال بوده، ولی هنرستان کار و دانش دایر نیست، هنرستان تک رشته ایی ایجاد می کند، افزود: براساس این تفاهمنامه در شهرهای کوچک و روستاهای پرجمعیت استان، هنرستان تک رشته ایی صنایع دستی تاسیس می شود.

وی با بیان این نکته که علاقمندان می توانند از امکانات و ظرفیت های ایجاد شده در این هنرستان ها بهره مند ببرند، اظهار کرد: ایجاد هنرستان های صنایع دستی فرصت مناسبی جهت ارتقاء کیفیت آموزش و توسعه و ترویج صنایع دستی در اشتغالزایی یه شمار می رود.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در توضیح راهکارهای ارتقای سطح کیفی آموزش این هنرستان ها گفت: بهره گیری از اساتید ماهر، فعال و باسابقه، بهره گیری ازفارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های صنایع دستی، برگزاری دوره های آموزشی طراحی سنتی برای تربیت هنرجویان و هنرمندان مستقل از راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش در این واحدها است.

وی ادامه داد: برگزاری دوره های تکمیلی برای آموزش، کاربردی کردن صنایع دستی و سهیم شدن مربیان و هنرجویان در سهم حاصل از فروش(بازرگانی و صادرات) از دیگر تمهیدات در این بخش می باشد.

کیخا در خاتمه یادآور شد: با توسعه و ایجاد هنرستان های صنایع دستی درسطح استان، ضمن ارتقای کیفیت آموزشی در این واحدها، صنایع دستی استان بیش از پیش رونق یافته و زمینه های لازم جهت توسعه و ترویج این هنر- صنعت اصیل وبومی و اشتغالزایی مناسب فراهم خواهد شد.