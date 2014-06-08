  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

نگاهی به داستان‌های تاریخی نوجوانان-5:

تحریف تاریخ، بهانه‌ای برای سلب مسئولیت است

تحریف تاریخ، بهانه‌ای برای سلب مسئولیت است

یک نویسنده کودک و نوجوان معتقد است: گاهی نویسندگان به بهانه این‌که نمی‌توان تاریخ را تحریف کرد، مسئولیت را از دوش خود برداشته‌اند در حالی‌که آنچه نوشته می‌شود، ابتدا باید داستان باشد و آن‌گاه به بیان تاریخ بپردازد.

جعفر ابراهیمی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، جنبه‌های هنری داستان را مهم‌تر از هرچیز دیگر دانست و گفت: گاهی نویسندگان تاریخی تنها به بیان هسته اصلی داستان پرداخته و به بهانه این‌که نمی‌توان تاریخ را تحریف کرد و باید به مستندات آن وفادار ماند، مسئولیت را از دوش خود برداشته‌اند؛ در حالی‌که آنچه نوشته می‌شود و در اختیار کودکان قرار می‌گیرد، ابتدا باید داستان باشد؛ آن‌گاه به بیان تاریخ بپردازد.

نویسنده کتاب«جوری جورتان»  به این‌که نوشتن برای کودکان بسیار دشوار است، اشاره و بیان کرد: کسانی که برای بچه‌ها می‌نویسند باید دنیای آنان را بشناسند و با ذهن و زبانشان آشنا باشند. از طرفی باید محدودیت دایره واژگانی این گروه سنی را دریابند و با توجه به ظرفیت زبانی آنان به خلق داستان‌های جذاب و تاثیرگذار بپردازند. آنان باید به جای اشاره مستقیم به زندگی امامان، فلسفه وجودی آنان را درک کرده و به اخلاق و ارزش‌های انسانی توجه کنند.

به گفته ابراهیمی، گرچه نویسندگان در نوشتن داستان و رمان تاریخی، نباید تاریخ را قلب کنند و وارونه نشان دهند اما نمی‌توانند این واقعیت را نادیده بگیرند که یک داستان تاریخی در وهله نخست باید عناصر داستانی را رعایت کند و زیبا، جذاب و تاثیرگذار باشد. یعنی نویسنده باید داستان را به خوبی ساخته و پرداخته کند؛ گره‌افکنی و گره‌گشایی کند تا انچه می‌نویسد برای مخاطب خواندنی باشد.

این نویسنده کودک و نوجوان معتقد است: اگر نویسندگان در نوشتن داستان‌های تاریخی به حواشی و شضخصیت‌ها و رویدادهای فرعی توجه نکنند و از تخیل خود بهره نبرند و تنها به اصل تاریخ وفادار بمانند به نوشتن گزارش تاریخی پرداخته‌اند نه داستان تاریخی چرا که داستان، ویژگی‌های خاص خود را دارد.

 

کد مطلب 2306689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها