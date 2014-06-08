برگزاری نخستین نشست ادبيات آييني حوزه هنری آذربایجان شرقی/ تجليل از پيرغلامان ادبيات عاشورايي

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس حوزه هنري آذربايجان شرقي یکشنبه با اعلام اين خبر در میان خبرنگاران گفت: شاخصه مهم اين جلسه که به مناسبت ميلاد حضرت علي اكبر و روز جوان و همچنين به بهانه نيمه شعبان و شعر مهدويت برگزار می شود، حضور شاعران شهرستان هاي استان است چرا که توجه به شاعران شهرستاني و حمايت از آنها جزء مهمترين برنامه هاي دفتر شعر حوزه هنري محسوب مي‌شود.

حسن ميلاني از شعر به عنوان شناسنامه حوزه هنري نام برد و افزود: از همين رو شاعران مرتبط با حوزه هنري بايد به تبادل و ارتباطات بيشتري از طريق برگزاري پاتوق‌هاي شعري و جلسات و همايش‌هاي متفاوت با حوزه هنري برقرار كنند.

وي با تاكيد بر مظلوميت شعر آييني از دست اندر كاران شعر آييني خواست با جديت بيشتري به نظارت در اين رابطه بپردازند و تصریح کرد: نقش شعر و شاعران آیینی را نمی توان در غنای فرهنگی نادیده گرفت و بر همين اساس در نخستین جلسه از سري نشست هاي ادبيات آييني و شعر عاشورايي از پيرغلامان ادبيات عاشورايي تجليل مي شود.

وی در پایان گفت: نخستین جلسه از سري نشست هاي ادبيات آييني و شعر عاشورايي دوشنبه 19 خرداد سالجاري از ساعت 17 تا 19 در محل حوزه هنري آذربايجان شرقي برگزار می شود و علاقمندان به شعر آييني و عاشورايي مي توانند در اين جلسه شركت کنند.