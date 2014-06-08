مسیح انصاری در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودروهای داخلی به لحاظ قیمت و عرضه گفت: انتظار می رود که قیمت خودرو در بازار نه تنها کاهش یابد، بلکه کیفیت نیز در تولید داخل افزایش یابد، این در حالی است که هم اکنون شورای رقابت به دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: افزایش قیمت خودرو ظرف سالهای گذشته در شرایطی صورت گرفته که نه تنها کیفیت ارتقاء نیافته است؛ بلکه استانداردهای تولید داخلی خودرو نیز مورد بازنگری واقع نشده و منطبق با پیشرفت های دنیا نیست.

وی با تاکید بر اینکه زیان خودروسازان را نباید مصرف کنندگان بپردازند، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که خودروسازان باید به جای پیگیری افزایش قیمت، سیستم تولید خود را بهینه کنند و اگر هم بنا است که افزایش قیمتی رخ دهد، همراه با ارتقای محسوس کیفیت تولیدات داخلی باشد.

به گفته انصاری، البته هم اکنون نیز بازار خودرو در رکود نسبی به سر می برد و حتی اگر خودروها افزایش قیمت داشته باشند، باز هم این رکود تشدید می شود. این در حالی است که برای خروج از رکود، خودروسازان باید قیمت را با خواسته های بازار تطبیق دهند و مصرف کنندگان را ترغیب به خرید کنند.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد که خودروسازان نباید مجدد درخواست افزایش قیمت داشته باشند، در غیر این صورت باید عواقب آن را نیز در بازار بپذیرند و البته باید نظارت کافی نیز صورت گیرد که تقاضاهای سفته بازانه و سوداگرانه در بازار شکل نگیرد.

به اعتقاد انصاری، اگر بنا است که قیمت خودرو افزایش یابد، خودروسازان باید این تعهد را به مشتری بدهند که تا 5 سال کیفیت و تامین قطعات یدکی را تضمین کنند؛ نه اینکه قیمت بالا رود و مردم در مقابل تحویل خودروهای صفر کیلومتر، اسیر نمایندگی ها برای تعویض برخی قطعات شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به تفاوت معنادار کیفیت خودروهای داخلی با خارجی، به نظر می رسد که باید قیمت نیز تفاوت معناداری داشته باشد، در حالیکه اکنون این طور نیست و علیرغم کیفیت نامطلوب برخی خودروهای داخلی، اما تفاوت قیمت با مدل های مشابه خارجی چندان معنادار نیست، درحالیکه مردم انتظار دارند که اگر پول بیشتری می پردازند، اجناس کیفی تری نیز دریافت کنند.