ضرورت توجه بیشتر خانواده ها به رعایت مسائل بهداشتی در فصل تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح یکشنبه در اولین جلسه کارگروه سلامت شهرستان سمنان در محل فرمانداری با اشاره به اهمیت تامین و ارتقای سلامت مردم در جامعه افزود: با توجه به نزدیکی به آغاز تعطیلات تابستان و شروع سفر های تابستانی دستگاه های عضو ستاد به رصد و کنترل مسائل بهداشتی و درمانی اهتمام بیشتر و هماهنگی لازم برای خدمت مناسب تر به شهروندان و مسافران را مد نظر قرار دهند.

وی با بیان الزامی بودن اجرای مصوبات کارکروه سلامت نیز گفت: مدیران عضو ستاد با توجه به مشخص بودن وظایف و اختیارات خود باید پاسخ گوی مصوبه های کارگروه باشند.

رئیس کارگروه سلامت شهرستان سمنان با گلایه از تعدادی از دستگاه های عضو در خصوص عدم حضور در جلسات و عدم اجرای مصوبات افزود: دستگاه های کم کار یک ماه فرصت دارند اجرای مصوبات را پیگیری و نتایج و گزارشات را به دبیرخانه ارسال کنند در غیر اینصورت دبیرخانه موظف است کوتاهی دستگاه ها را به فرمانداری اعلام تا این دستگاه در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و موضوع را پیگیری کند.

سعدالدین با اشاره به طرح تحول نظام سلامت، این مهم را طرحی مفید در ارتقای بخش سلامت کشور عنوان کرد و افزود: نظارت و هرچه بهتر اجرا شدن این طرح مستلزم همکاری همه دستگاه ها خواهد بود.

وی یکی از مهمترین وظایف دولت ها را تامین سلامت و ارتقای آن برای عموم مردم دانست و گفت: اجرای طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید نیز در همین راستا است ولی گستردگی این طرح در ابعاد مختلف، مردم دورترین نقاط کشور را نیز تحت حمایت بسته های سلامتی قرار داده که رضایت عمومی را در پی داشته است.

کسائیان سرپرست مرکز بهداشت و دبیر کارگروه سلامت شهرستان سمنان نیز در این نشست با اعلام گزارشی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه های عضو ستاد، مسئله سلامت شهروندان و مسافران را بسیار مهم خواهد و خواستار تسریع در ارسال گزارشات در مورد فعالیت های انجام شده توسط دستگاه های عضو به دبیرخانه کارگروه شد.

در این جلسه در خصوص مسائل بهداشتی و درمانی همچون لایروبی استخرهای سطح شهر، رفع مشکل فاضلاب شهری، ساماندهی دامداری های برای انتقال به خارج از شهر و نظارت بر توزیع اقلام مصرفی در بوفه های مدارس و مشکلات بهداشتی مسکن مهر بحث و تبادل نظر و تصمیم سازی لازم صورت پذیرفت.