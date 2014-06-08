به گزارش خبرنگار مهر، هادی آیت اللهی در دهمین نشست مسئولان استانی مدارس فوتبال کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته در فدراسیون فوتبال از شش سال پیش تاکنون ساماندهی مدارس فوتبال بود که امروز روز دیدن ثمرات آن اقدامات است.

وی ادامه داد: ما باید در توسعه مدارس فوتبال اقدامات کاملی انجام دهیم و راهی جز این برای پیشرفت نداریم به همین دلیل تشکیلات مدارس فوتبال باید منسجم باشند.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال اضافه کرد: باید در مدارس انجمن اولیا و مربیان تشکیل شده و اگر این اتفاق نیفتاد دیگر فایده‌ای ندارد زیرا ما کارها را باید ساماندهی کنیم و شاهد خروجی مثبت این کارها در جشنواره های فوتبال پایه باشیم.

وی با اشاره به اینکه فستیوال بین المللی فوتبال پایه شهریورماه برگزار می شود افزود: باید با برنامه اقداماتمان را پیش ببریم تا این جشنواره ها ابتدا در سطح استان بعد ملی و بین‌المللی به بهترین شکل برگزار شود. همچنین در مهرماه نیز جشنواره‌ای را برگزار خواهیم کرد که تیم های خارجی در آن حضور خواهند داشت.

آیت اللهی با تاکید بر اینکه فوتبال پایه و مدارس فوتبال در بخش بانوان هم باید فعالتر شوند تاکید کرد: ما یک خانم در آکادمی به کار گرفته ایم تا برنامه ها پیش برود و همزمان با آقایان جشنواره هایی را در بخش بانوان در سطح استانی، ملی و بین المللی برگزار کنیم.

وی در ادامه به موضوع مهمی اشاره کرد: اجازه نمی دهیم مدارس فوتبال به صورت غیرقانونی فعالیت خود را پیگیری کنند. ما سعی می کنیم با استفاده از بازرسان با متخلفان برخورد کنیم. همچنین از طریق اطلاعیه هایی که روی سایت فدراسیون می گذاریم جلوی فعالیت های غیرقانونی در مدارس فوتبال را می گیریم.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در پایان گفت: تا امروز 800 مدرسه فوتبال در سراسر کشور ساماندهی شده اند که باید سطح بندی شوند. قطعاً نظارت ها در مدارس فوتبال افزایش پیدا می کند تا دغدغه خانواده ها را کم و در نهایت رضایت آنها را به دست آوریم.