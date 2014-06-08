ارتقای درآمد شهری بیانگر موفقیت مدیریت شهری است

سید عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر شهرداری ها را یک نهاد عمومی و مردمی دانست و بر ضرورت توانمندسازی این نهاد به لحاظ منابع مالی تاکید کرد.

وی همچنین به نقش درآمد پایدار در توسعه پایدار شهری اشاره کرد و اظهارداشت: شهرداری وظایف متعددی در برابر رفع نیازمندی‌ های شهر و زندگی شهروندی دارد که بدون شک پاسخگویی به این نیازمندی‌ ها بدون صرف هزینه‌ های مالی ممکن نخواهد بود.

فرماندار رشت گفت: درآمد های ناپایدار ضامن مطمئنی برای رشد و توسعه کلان در بسترهای شهری نبوده بنابراین جذب درآمدهای پایدار راهکاری برای پویایی ساختارهای شهری است.

وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد درآمد پایدار باید مهمترین اولویت مدیریت شهری باشد، افزود: توسعه خدمات به مردم یکی از مهمترین وظایف مسئولان و به ویژه مدیریت شهری است.

مهدوی اظهارداشت: بهترین راهکار برای برون رفت از مشکلات و محدودیت‌ های موجود در مدیریت شهری بسترسازی و ایجاد زمینه مناسب به منظور جذب و مشارکت بخش خصوصی است.

وی با تصریح کرد: شهرداری ها می تواند نقش بسزایی در افزایش راندمان سرمایه گذاری شهری و بهبود درآمد خانوارها همچنین رفاه زندگی شهروندی داشته باشند.

فرماندار رشت بیان داشت: بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی می تواند پیشرفت و تسریع پروژه های عمرانی شهر را امکانپذیر کند.

وی افزود: اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و فرهنگی مستلزم داشتن اعتبارات کافی است که در این میان ورود سرمایه های بخش خصوصی می تواند کارآمد باشد.

مهدوی با تاکید بر آینده نگری در برنامه های مدیریت شهری اظهار داشت: برای استفاده صحیح و بهینه اعتبارات و جلوگیری از تضرر ناشی از عدم آینده نگری در پروژه های عمرانی باید به صورت علمی و با دانش فنی به مسائل شهری نگاه کرد.