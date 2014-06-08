روند اجرای طرح تحول نظام سلامت بررسی شد/ آغاز برنامه ویزیت بیمارستانی 

به گزارش خبرنگار مهر، دست اندرکاران و مسئولین اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور در ستاد مرکزی وزاتخانه، گزارشاتی را در خصوص روند اجرای بسته های خدمتی این طرح به وزیر بهداشت ارائه دادند.

بر اساس این گزارش، در تشریح روند چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت مواردی چون ابزارهای نظارتی، رعایت استانداردهای درمان در بخش بستری بیمارستانهای دولتی، عملکرد بیمه ها، آخرین وضعیت صرفه جویی در مصرف و کاهش قیمت تجهیزات پزشکی و دارو در بیمارستانها، پاسخگویی به شکایات مردمی ارائه و در خصوص آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

طرح تحول نظام سلامت از ابتدای اردیبهشت ماه جاری در سراسر کشور آغاز و تاکنون هشت بسته خدمتی آن در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت عملیاتی شده است. بر همین اساس جلسات مستمری جهت بررسی چگونگی روند اجرای بسته های خدمتی و رفع چالشهای احتمالی در مسیر اجرا با حضور وزیر بهداشت تشکیل و در خصوص اصلاح فرآیندها بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

جلوگیری از تکرار ویزیت ها

دکتر محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای بسته ارتقاء کیفیت ویزیت، اهمیت دادن به تشخیص بالینی، کاستن از اقدامات پاراکلینیکی و جلوگیری از تکرار ویزیت هاست.

با اعلام اینکه از امروز ششمین برنامه طرح تحول نظام سلامت اجرا شد، گفت: عنوان این برنامه ارتقاء کیفیت ویزیت در کلینیک های بیمارستانهای دانشگاهی و کلینیک های تخصصی است.

معاون وزیر بهداشت همچنین توضیح داد: 560 بیمارستان، 12 هزار و 880 پزشک شامل 880 فوق تخصص، 8 هزار و 500 متخصص و 3 هزار و 500 پزشک عمومی درگیر این طرح هستند.

آقاجانی با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم در راستای این طرح تا پایان سال 87 میلیون ویزیت صورت گیرد، افزود: این طرح هم در درمانگاههای داخل بیمارستان و هم در پلی کلینیک های تخصصی صورت گرفته و در راستای آن نوع فعالیت و کیفیت خدمات کلینیکی، ارتقاء می یابد ضمن اینکه تعداد ویزیت ها و تعداد پزشکان نیز افزایش خواهد یافت.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح علاوه بر ارتقاء کیفیت ویزیت، اهمیت دادن به تشخیص بالینی، کاستن از اقدامات پاراکلینیکی و جلوگیری از تکرار ویزیت ها است. ضمن این که دسترسی به خدمات فوق تخصصی و کاهش چشمگیر پرداخت ها توسط بیماران را نیز شاهد خواهیم بود.

آقاجانی اذعان کرد: از مجموع قیمت تمام شده ویزیت، 15 درصد هزینه ها را بیمار می پردازد و 85 درصد هزینه ها از محل منابع سازمان های بیمه گر و منابع طرح تحول سلامت پرداخت خواهد شد.

به گفته وی، با اجرای این طرح انگیزه پزشکان نسبت به حضور در کلینیک ها زیاد شده و ضمنا ساعات کار کلینیک ها افزایش می یابد. به طوری که اگرچه تعداد ویزیت ها در طول روز سقف دارد ولی از آنجایی که با اجرای طرح تحول نظام سلامت، تعداد مراجعات مردم نیز زیاد شده، ساعات کار کلینیک ها طوری ازدیاد یافته که پاسخگوی نیازهای همه بیماران باشد.

میزان عملکرد، شاخص افزایش کارانه پرسنل غیر پزشک است

دکتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت: در طرح تحول سلامت کارانه پرسنل غیر پزشک با توجه به حجم کاری آنها افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه در طرح تحول سلامت کارانه پرسنل غیر پزشک بر اساس میزان عملکرد آنها افزایش خواهد یافت، توضیح داد: در راستای اجرای طرح تحول، هم اکنون بسته‌های خدماتی همچون کاهش هزینه خدمات بستری برای مردم در بیمارستان‌های دولتی به طور کامل اجرا شده است.

معاون وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد: برای بیماران این امکان وجود دارد که در صورت عدم اجرای صحیح طرح، شکایت خود را به وزارت بهداشت اعلام کنند.

حریرچی در ادامه با اشاره به فاز دوم طرح تحول سلامت و تحول در شبکه بهداشتی کشور خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح در هفت هزار و 900 روستا و همچنین در شهرهای زیر 20 هزار نفر که جزو مناطق محروم محسوب می شوند، پزشک عمومی مستقر خواهد شد.