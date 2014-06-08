به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ششمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ و معدن تهران گفت: یافتن بازارهای جدید و توسعه صادرات مواد سنگی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مختلف جهان یکی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

مالک رحمتی افزود: تلاش برای رونق و توسعه تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار و معرفی ظرفیت‏های کشورمان در حوزه این صنعت برای جهانیان، یکی دیگر از محورهای برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ و معدن تهران است. ششمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌، معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته (ایستک 2014) با حضور ده ها شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و شش کشور خارجی از تاریخ 27 الی 30 خرداد ماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

در این نمایشگاه حدود 200 شرکت داخلی و خارجی درچهار بخش اصلی اکتشاف، استخراج، فرآروری و صادرات،جدیدترین تولیدات و خدمات خود را ارائه و به نمایش عموم خواهند گذاشت.



آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، چین، ترکیه ، کویت ، روسیه، برزیل و هند کشورهایی هستند که شرکت ها و نمایندگی های آنها در ششمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های تزیینی، معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته (ایستک 2014) حضور خواهند داشت.



دبیر ششمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ و معدن تهران در ادامه با اعلام اینکه همزمان با برگزاری این نمایشگاه تورهای بازدید از برخی معادن کشور و همچنین نشست‌های تخصصی و همایش‌های مرتبط در بخش‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری، فروش و صادرات برگزار خواهد شد، افزود: حدود 30 درصد فضای نمایشگاه به شرکت‌های فعال در زمینه ساخت ماشین آلات و ابزارآلات معدنی و فرآوری اختصاص داردکه به ارایه محصولات خود خواهند پرداخت.



وی اضافه کرد: همچنین بیش از 50 درصد نمایشگاه را گروه معادن و کارخانجات فرآوری و حدود 20 درصد را مجموعه نشریات و شرکت‌های نمایشگاهی به خود اختصاص خواهند داد.



نایب رئیس هیأت مدیره انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه در نمایشگاه امسال، حضور کشورهای صاحب نام در صنعت سنگ پررنگ‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود گفت: به دلیل اینکه در سال اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی قرار داریم، ضروری است در چهارچوب سیاست‏های اقتصاد مقاومتی فعالیت داشته باشیم. زیرا کشور ما با داشتن بیش از 60 میلیارد تن ذخایر مواد معدنی و بیش از 60 نوع ماده معدنی جزو ده کشور معدنی برتر دنیاست و این بهترین فرصت است که در چهارچوب این سیاست‏ها اقتصاد خود را از نفت محور بودن خارج کرده و صنعت معدن و صنایع وابسته آن را جایگزین نفت کنیم.



دبیر ششمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ و معدن تهران گفت : با توجه به اهمیت معدن در اقتصاد و اینکه در حال حاضر اقتصاد دنیا به سرعت به سمت معدن محور بودن حرکت می‏کند، باید بتوانیم جایگاه ایران را در جهان نهادینه کرده و به یکی از صادرکنندگان اصلی با توجه به توانایی‌ها و پتانسیل‌های کشور تبدیل ‏شویم.



وی ادامه داد: ما در این نمایشگاه به دنبال استفاده از این مزیت نسبی هستیم و قصد داریم با داشتن چهارمیلیارد تن ذخایر سنگ‏های تزیینی، قدرت صادرات کشور در این حوزه را به جهانیان نشان دهیم وحضورخارجی‌ها در این نمایشگاه‌ راهکار مناسبی است که کمک بسزایی برای جهانی کردن سنگ ایران به ما خواهد کرد.



رحمتی افزود: در این دوره نمایشگاه، واحدهای شرکت‌کننده از کشورهای چین، ترکیه، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی و اسپانیا به ارایه دستاوردها و محصولات خود در حوزه سنگ، معدن، ماشین آلات و ابزارآلات می‏پردازند. همچنین بازدید هیأت‌های تجاری بیش از 10 کشور از جمله چین، کره جنوبی، روسیه، ایتالیا، آلمان، ترکیه، امارات متحده عربی، عمان، عراق و ... از برنامه‌های این دوره نمایشگاه بین‌المللی سنگ و معدن تهران می‌باشد.



نایب رئیس هیأت مدیره انجمن سنگ ایران در ادامه به افزایش تعداد شرکت‌کنندگان استانی در نمایشگاه امسال نسبت به سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در ششمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ و معدن تهران، شرکت‌های شهرستانی بیش از گذشته به ارایه محصولات، دستاوردها و خدمات خود در زمینه صنعت سنگ خواهند پرداخت.



نایب رئیس هیأت مدیره انجمن سنگ ایران در ادامه تصریح کرد: از الزامات توسعه و پیشرفت صنعت سنگ کشور، تهیه یک بانک اطلاعاتی جامع و همچنین تهیه برنامه در خصوص تولید، صادرات، عرضه، تقاضا و... است که این امر نیازمند همکاری مسؤولین و فعالان در این زمینه است.



وی همچنین با اشاره به اینکه ارتقای استاندارد ملی برای رسیدن به درجه استاندارد کشورهای خارجی یکی از اهداف مورد نظر انجمن است گفت: اگر تولید ما به سطح استانداردهای بین‏المللی نرسد، نمی‌توانیم در صادرات حرفی برای گفتن داشته باشیم.

رحمتی در پایان تأکید کرد: مدیریت ضایعات در معادن و کارخانجات نیز از موضوعات بسیار مهمی است که اگر درمان نشود، به آفت زیست محیطی تبدیل خواهد شد و در این نمایشگاه ضمن برگزاری نشست علمی و تخصصی، ایده‏‌های نوینی را در این خصوص رونمایی خواهیم کرد.



ششمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های تزیینی، معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه (ایستک 2014) از تاریخ 27 الی 30 خرداد ماه جاری هر روز از ساعت 9 تا 16 آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.



