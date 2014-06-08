دختران فوتبالیست گلستانی در اردوی تیم ملی

شادی مهینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: فاطمه مزیدی و الهه حسین زاده دو بازیکن گلستانی هستند که در لیست 26 نفره دعوت شدگان به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال قرار دارند.

به گفته او، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی باید عصر روز جمعه هفته جاری در کمپ تیم های ملی خود را به کادر فنی معرفی کنند.

مهینی خاطرنشان کرد: اردوی تیم ملی به مدت چهار روز تا 26 خرداد ادامه می یابد.

مهینی در خصوص برنامه های تدارکاتی تیم ملی عنوان کرد: برنامه های تمرینی و تدارکاتی تیم را در اختیار کمیته بانوان فدراسیون فوتبال قرار داده ام و منتظر هستیم تا تصمیم نهایی برای بازیهای تدارکاتی و همچنین اردوهای مستمر گرفته شود.

او، عدم تیم های باشگاهی در رده زیر 16 سال را یکی از بزرگترین مشکلات فوتبال بانوان ایران در این رده سنی دانست و بیان کرد: این امر باعث شده تا انتخاب بازیکن برایمان کار بسیار سختی باشد، اما در نهایت نفراتی را که انتخاب کرده ایم، باید مرتبا در اردو باشند تا بتوانند تمرینات تکنیکی وتاکتیکی خوبی را برگزار کنند چرا که تعدادی از این نفرات بی تجربه بوده و حتی تجربه بازی های داخلی را هم ندارند.

سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال ایران تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم در رقابتهای قهرمانی آسیا عملکرد خوبی داشته باشیم، نیاز داریم تا چند دیدار تدارکاتی برون مرزی برگزار کنیم.