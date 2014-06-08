  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۱

عیادت مقامات از رئیس مجلس خبرگان رهبری

عیادت مقامات از رئیس مجلس خبرگان رهبری

دقایقی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بعد از عیادت از آیت الله مهدوی کنی در جمع خبرنگاران گفت: گزارشی که پزشکان دادند مطلوب بوده و حال عمومی آیت الله رو به بهبودی است و این نوید یک خبر خوب است. خانواده و همراهان ایشان از تیم پزشکی و رسیدگی ها احساس رضایت می کند و من هم به نوبه خود از تیم پزشکی تشکر می کنم.

وی ادامه داد: موقعی که ایشان وزیر کشور بودند من به عنوان نیرو در  خدمت ایشان بودم و در محضر ایشان درس آموختم. ایشان از استوانه های انقلاب هستند.

همچنین رئیس دیوان عدالت اداری نیز صبح امروز از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد.

صبح امروز هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در بیمارستان بهمن در جریان وضعیت آیت الله مهدوی کنی قرار گرفت.

کد مطلب 2306711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها