سه شنبه سومین اجلاس سراسری جلسات وحدت برگزار می شود/تشکیل هیات هایی برای جذب بیشتر اصولگرایان

حمید ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جلسات وحدت حجت الاسلام تقوی گفت: این جلسات عمدتا در جهت وحدت و هماهنگی میان اصولگرایان تشکیل شده است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به ترکیب افراد و گروههای شرکت کننده در جلسات وحدت ادامه داد: ای جلسه منحصر به حزب موتلفه و وزرای احمدی نژاد نیست و از چهره های گوناگون اصولگرایی در آن حضور دارند و تقریبا 50 نفر اعم از آقا و خانم از گروههای مختلف اصولگرا در آن شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه تا کنون دو همایش توسط این گروه برگزار شده است، تصریح کرد: تا بحال دو جلسه سراسری توسط حجت الاسلام تقوی یکی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دیگری به منظور تبیین اندیشه های امام با سخنرانی آیات نوری همدانی و موحدی کرمانی برگزار شده و سه شنبه این هفته نیز اجلاسی به مناسبت مهدویت با حضور بانوان اصولگرا برگزار خواهد شد.

ترقی افزود: برای شرکت در این جلسات از گروهها و چهره های مختلفی دعوت شده که عمدتا افراد به صورت حقیقی در این جلسات حضور می یابند.

وی در ادامه با اشاره به تاثیرگزاری این جلسات گفت: این جلسات تاکنون در ایجاد هماهنگی فکری در نزدیک شدن دیدگاهها در جریان اصولگرایی نقش موثری داشته و توانسته یک هماهنگی و اشتراک مواضع را در موضوعات مختلف به وجود آورد که هم منشاء آرامش و هم عامل همکاری بیشتر در دیگر زمینه ها میان اصولگرایان شده و می تواند به مرور اختلاف سلایق را کاهش دهد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا از جبهه پایداری برای شرکت در این جلسات دعوت شده است، افزود: بعضی از افراد جبهه پایداری مانند آقای بذرپاش در این جلسات شرکت می کنند.

ترقی با اشاره به تشکیل کمیسیون های مختلف در جلسات وحدت به محوریت حجت الاسلام تقوی، خاطرنشان کرد: این کمیسیون ها در مسیر تدوین گفتمان مشخص ، برگزاری فعالیت های گوناگون برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان گروهها و همچنین آسیب شناسی درون گروهی تشکیل شده است. همچنین هیات هایی برای گسترش این تشکلات و ارتباط و جذب بیشتر اصولگرایان در حال فعالیت هستند.