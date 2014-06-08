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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۴

رئیس ستاد دیه خبر داد؛

آزادی 7 هزار و 700 زندانی جرایم غیرعمد در سال 93

آزادی 7 هزار و 700 زندانی جرایم غیرعمد در سال 93

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: سال گذشته 7 هزار و 700 زندانی جرایم غیرعمد با تلاش این ستاد از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداسدالله جولایی در گردهمایی مدیران عامل استان های ستاد دیه اظهار داشت: 70 درصد زندانیان جرایم غیرعمد که سال گذشته آزاد شدند با تلاش ستاد دیه و رضایت شکات صورت گرفت.

وی افزود: 30 درصد زندانیان نیز با کمک 200 میلیارد تومانی ستاد دیه آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه بیان کرد: اگر کار خیر انجام می دهیم باید خالص و برای خدا باشد، اگر ریا باشد، وعده خدا محقق نمی‌شود. ستاد دیه با حداقل ابزار کاری و هزینه توانست کار بزرگی را انجام دهد که این یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

جولایی خاطر نشان کرد: فعالیت ستاد دیه بر دو بال پیشگیری و درمان بوده و باید مردم را در هر جلسه و برنامه ای با فرهنگ درست زندگی آشنا کرد.

مدیرعامل ستاد دیه تاکید کرد: هموطنان باید بدانند رانندگی بدون گواهینامه و بیمه حرام است و تعهد مهریه های نامعقول ناشایست می باشد. فردی که یک سکه در جیبش ندارد، چطور هزار سکه مهریه تعیین می کند. باید در این زمینه فرهنگسازی صورت گیرد.

کد مطلب 2306716

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