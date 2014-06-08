آزادی 7 هزار و 700 زندانی جرایم غیرعمد در سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، سیداسدالله جولایی در گردهمایی مدیران عامل استان های ستاد دیه اظهار داشت: 70 درصد زندانیان جرایم غیرعمد که سال گذشته آزاد شدند با تلاش ستاد دیه و رضایت شکات صورت گرفت.

وی افزود: 30 درصد زندانیان نیز با کمک 200 میلیارد تومانی ستاد دیه آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه بیان کرد: اگر کار خیر انجام می دهیم باید خالص و برای خدا باشد، اگر ریا باشد، وعده خدا محقق نمی‌شود. ستاد دیه با حداقل ابزار کاری و هزینه توانست کار بزرگی را انجام دهد که این یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

جولایی خاطر نشان کرد: فعالیت ستاد دیه بر دو بال پیشگیری و درمان بوده و باید مردم را در هر جلسه و برنامه ای با فرهنگ درست زندگی آشنا کرد.

مدیرعامل ستاد دیه تاکید کرد: هموطنان باید بدانند رانندگی بدون گواهینامه و بیمه حرام است و تعهد مهریه های نامعقول ناشایست می باشد. فردی که یک سکه در جیبش ندارد، چطور هزار سکه مهریه تعیین می کند. باید در این زمینه فرهنگسازی صورت گیرد.