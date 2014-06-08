جزئیات مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری جدید مصر امروز طی مراسمی در دادگاه عالی قانون اساسی مراسم تحلیف خود را به جا خواهد آورد.

این مراسم در ساعت 10 و سی دقیقه به وقت محلی و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و عصر امروز جشنی با حضور برخی مقامات جهان برگزار خواهد شد.

عدلی منصور رئیس جمهوری موقت، ابراهیم محلب نخست وزیر و اعضای دولت فعلی مصر، احمد الطیب شیخ الازهر و پاپ تواضروس دوم و همچنین عمرو موسی رئیس کمیته 50 و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب از جمله شخصیت های مصری هستند که در این مراسم حضور دارند.

مقامات 40 کشور جهان از جمله ایران برای حضور در جشن تحلیف عبدالفتاح السیسی دعوت شده اند. امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه کشورمان برای شرکت در این مراسم راهی مصر شده است.

مصر پیش از این نمایندگان قطر و ترکیه را به دلیل مواضع مداخله جویانه این کشورها در امور داخلی قاهره برای شرکت در مراسم تحلیف دعوت نکرده بود، اما "بدر عبدالعالی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در این باره اعلام کرد که "سیف بن مقدم البوعینین" سفیر قطر در مصر در راس هیئتی برای حضور در مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی راهی قاهره شده است.