با کمک و فکر خیرین اجازه ندهید مشکلات نظام را تهدید کند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر در گردهمایی مدیران عامل استانهای ستاد دیه کشور اظهار داشت: وقتی سخنان امام خمینی(ره) را تحلیل محتوا می کنیم متوجه می شویم مسلمانان سه وظیفه اصلی را برعهده دارند. نخستین وظیفه حفظ اسلام مانند کلیسا نیست که فقط یکشنبه ها به آنجا بروند، دعا کنند و برگردند و هیچ توجهی به فلسفه راه اندازی کلیسا نداشته باشند. اسلام نگاهش، نگاه اجتماعی است به این صورت که حتی در وظایف فردی هم، اجتماعی فکر می کند.

وی افزود: قطبی بودن ثروت فاصله ایجاد کرده و ایجاد فاصله باعث فساد می شود. وقتی اسلام را می پذیریم همه شئونات آن را باید پذیرفت. اسلام دین فراگیر است.

رئیس سازمان زندان ها خاطر نشان کرد: دومین نکته حفظ نظام اسلامی است. خدمت به محرومان باید اصل باشد چون بار اصلی دفاع از انقلاب بر روی دوش آنها است حفظ انقلاب در حفظ این افراد و حفظ نظام در حفظ ولایت فقیه است.

جهانگیر تاکید کرد: زمانی در خط ولی فقیه هستیم که نگاه ولایی را بشناسیم. جهان خواران تلاش می کنند نشان دهند الگوی جامعه اسلامی، الگوی خوبی نیست که ما برای اینکه نشان دهیم آنها تبلیغات اشتباه می کنند، وظیفه دشواری را برعهده داریم.

وی به نقش حکومت برای تامین حداقل های مردم اشاره کرد و گفت: حکومت وظیفه دارد تلاش کند مردم از حداقل ها برخوردار شوند اگر این امر صورت نگیرد، آسیب ها افزایش یافته و پرونده های قضایی زیاد می شود، در این زمان دیگر ستادهای دیه کارایی لازم را ندارند. نباید اجازه دهیم موضوعاتی که با فکر و کمک خیرین حل می شود تبدیل به مشکلی برای نظام شود. اگر مشکلات را حل نکنیم تبدیل به تهدید برای نظام می شود. در هر جامعه ای پدیده هایی مثل بیکاری، اعتیاد و تورم آبستن حوادثی می شود.

رئیس سازمان زندان ها به لزوم شناخت جریان ها اشاره کرد و گفت: ما باید جریان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را بشناسیم. جریان های فرهنگی بلندمدت بوده و در طول زمان شکل می گیرد، کارهای بزرگی در طول این جریان صورت می گیرد. در مقابل جریان فرهنگی، جریان سیاسی قرار دارد که لحظه ای و آنی است. نهادهای مردمی و خیریه باید از جریان های سیاسی در جهت کمک به مردم استفاده کنند.

جهانگیر در پایان به جریان های اقتصادی اشاره کرد و گفت: جریان های اقتصادی کوتاه مدت است و با سیاستهای اقتصادی کشور تغییر می کند که هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. باید با استفاده از چهره های معروف جامعه از خیرین کمک بگیریم.