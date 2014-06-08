پرداخت 150 میلیارد تسهیلات اشتغالی به بسیجیان ساکن در روستاهای اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید امیریان صبح یکشنبه در جلسه مشترک نیروهای بسیج و سپاه و جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: این اعتبار برای طرحهای زود بازده در نظر گرفته شده و بسیجیان ساکن روستا که موفق به گذراندن دوره های آموزش در رشته تولیدی شده اند، می توانند درخواست تسهیلات مورد نیاز را ارائه کنند.

وی تعداد نیروهای بسیج آموزش دیده حائز شرایط دریافت تسهیلات را دو هزار و 67 نفر اعلام کرد و افزود: تاکنون با پرداخت تسهیلات از محل بنگاههای زودبازده 100 واحد از استخرهای پرورش ماهی در زمینه تولید ماهیان سردابی فعال شده و وارد چرخه تولید شده اند.

فرمانده بسیج سازمان سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان تصریح کرد: بسیح در پنج عرصه پرورش مرغ بومی، قارچ خوراکی، ماکیان، شیلات و تولید ورمی کمپوست وارد عرصه سازندگی شده و با اعطای مبلغ ناچیز 100 میلیون ريال 627 کارگاه راکد را فعال و وارد عرصه تولید کرده است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل رتبه پنجم کشوری در زمینه جذب اعتبارات و عرصه های متنوع فعالیت به خود اختصاص داده، ادامه داد: بسیج امسال در 12 عرصه فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این جلسه همکاری بسیج و سپاه در عرصه کشاورزی را در برقراری امنیت غذایی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی تحول آفرین خواند.

عدیل سروی حضور نیروهای متعهد بسیج در عرصه کشاورزی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: اگر اقتصاد روستاها فقط متکی به زراعت و باغبانی باشد، آسیب پذیر خواهند بود، اما اگر در کنار آن فعالیت های دیگری نظیر دامداری، صنایع دستی و پرورش ماهی و.... داشته باشند از امنیت مالی بیشتری برخوردار خواهند بود.

وی با بیان اینکه دقت به بخش های کوچک تولیدی و پرداخت تسهیلات اندک می تواند نتایج مثتبی را داشته باشد، پیشنهاد کرد تیمی متشکل از بسیح و سپاه و جهاد کشاورزی تشکیل و در خصوص اعطای مناسب تسهیلات نظارت داشته باشند تا ازتسهیلات ارائه شده در راستای تولید هزینه و نتیجه آن در اقتصاد منطقه موثر واقع شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد: بی شک عرصه هایی که مناسب فعالیت های جدید اقتصاد مقاومتی قرار می گیرند باید به دقت بازبینی شده و عرصه هایی فعال شود که پتانسیل بالایی در استان دارد.