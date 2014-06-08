به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم ویژهبرنامه «مقاومت و پایداری مردان آسمانی 2» که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر طی شبهای اول، دوم و سوم خردادماه توسط مقاومت بسیج ناحیه جماران برگزار شد، به تازگی به پایان رسیده و این فیلم قرار است طی روزهای آینده از شبکه 3 سیما پخش شود.
این ویژهبرنامه مستندی است که از پروژه «مقاومت و پایداری مردان آسمانی 2» تصویربرداری شده است.
امسال دومین سال برگزاری این برنامه بود و هر بار در آن به زندگی یکی از شخصیتهایی که در واقعه آزادسازی خرمشهر حضور داشته، پرداخته میشود. امسال هم به زندگینامه شهید شاهرخ ضرغام و مبارزات وی در زمان رژیم شاهنشاهی تا آزادسازی خرمشهر و شهادتش پرداخته شد که این زندگینامه به 2 شکل نمایشی و تصویری به اجرا درآمد.
در این ویِژهبرنامه از دکور، طراحی صحنه، بازیگران و المانهای ویژهای استفاده شده است. حدود 10 دکور برای این کار در نظر گرفته شده که حرم امام رضا (ع)، مسجد جامع خرمشهر، نخلستانهایی از جنوب کشور، انفجار و صحنههای بمباران در ماکت نمونههایی از آن است.
در این اثر مجید شفیعزاده کارگردان تلویزیونی، علیرضا مهرام کارگردان هنری، سرهنگ علی سالم تهیهکننده و ناحیه مقاومت بسیج ناحیه جماران نیز اجرای کار را بر عهده دارد.
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