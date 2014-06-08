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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۴۷

مستندی درباره مقاومت به پخش می‌رسد/ شهید ضرغام به روایت تصویر

مستندی درباره مقاومت به پخش می‌رسد/ شهید ضرغام به روایت تصویر

فیلم مستند ویژه برنامه «مقاومت و پایداری مردان آسمانی 2» که به زندگینامه شهید ضرغام از فعالان آزادسازی خرمشهر می‌پردازد طی روزهای آینده از شبکه سوم سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم ویژه‌برنامه «مقاومت و پایداری مردان آسمانی 2» که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر طی شب‌های اول، دوم و سوم خردادماه توسط مقاومت بسیج ناحیه جماران برگزار شد، به تازگی به پایان رسیده و این فیلم قرار است طی روزهای آینده از شبکه 3 سیما پخش شود.

این ویژه‌برنامه مستندی است که از پروژه «مقاومت و پایداری مردان آسمانی 2» تصویربرداری شده است.

امسال دومین سال برگزاری این برنامه بود و هر بار در آن به زندگی یکی از شخصیت‌هایی که در واقعه آزادسازی خرمشهر حضور داشته‌، پرداخته می‌شود. امسال هم به زندگینامه شهید شاهرخ ضرغام و مبارزات وی در زمان رژیم شاهنشاهی تا آزادسازی خرمشهر و شهادتش پرداخته شد که این زندگینامه به 2 شکل نمایشی و تصویری به اجرا درآمد.

در این ویِژه‌برنامه از دکور، طراحی صحنه، بازیگران و المان‌های ویژه‌ای استفاده شده است. حدود 10 دکور برای این کار در نظر گرفته شده که حرم امام رضا (ع)، مسجد جامع خرمشهر، نخلستان‌هایی از جنوب کشور، انفجار و صحنه‌های بمباران در ماکت نمونه‌هایی از آن است.

در این اثر مجید شفیع‌زاده کارگردان تلویزیونی، علیرضا مهرام کارگردان هنری، سرهنگ علی سالم تهیه‌کننده و ناحیه مقاومت بسیج ناحیه جماران نیز اجرای کار را بر عهده دارد.

 

کد مطلب 2306731

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