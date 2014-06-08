زنان باید به عنوان یک قدرت موازی جامعه در توسعه اقتصاد کشور نقش داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، «نرگس گنجی» در دومین جلسه کمیسیون بانوان اتاق اصفهان اظهار کرد: مهمترین مانع اشتغال بانوان در فعالیت های اقتصادی عوامل فرهنگی که خلاصه در تفکر جنسیتی است.

وی یادآور شد: متاسفانه تفکر جنسیتی نسبت به زنان با لباس دینداری پوشش داده شده و این در حالیست که در تعالیم اسلامی محدودیتی برای فعالیت سالم بانوان در عرصه اجتماع وجود ندارد.

وی عدم اعتماد به نفس و خود کم بینی را از عوامل توسعه نیافتن بانوان در عرصه اقتصادی دانست و گفت: متاسفانه برخی از بانوان تفکر برتر بودن جنسیت مرد را پذیرفتند و برخی از مردان در ظاهر ارتقا بانوان را خواستارند ولی در باطن اجازه رشد را به آنان نمی دهند.

وی استفاده ابزاری از بانوان را یکی از چالش های مهم نگاه به فعالیت اقتصای بانوان برشمرد و گفت: شناخت موانع فرهنگی در تفکیک جنسیتی از جمله مهمترین رویکرد های جامعه برای توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان است.

گنجی تصریح کرد: افزایش حس اعتماد به نفس و شناخت خویشتن در بانوان بسیار اهمیت دارد و بر اساس تعالیم اسلامی توسعه و رشد زن و مرد مورد تایید است.

وی حضور بانوان در تشکل های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و جلسات مختلف را باعث رشد و توانمند شدن آنان دانست.

وی افزود: بانوان در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی می توانند رشد و توسعه پیدا کنند و به عنوان قدرت موازی اجتماعی جامعه را متحول سازند.

«زهرا اخوان نسب»رییس کمیسیون بانوان اتاق اصفهان مشارکت زنان در اقتصاد ایران را 18 درصد عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه پنج ساله ششم این میزان باید به 30 درصد برسد و این مهم جز با همکاری و همگرایی بانوان در عرصه اقتصاد ایجاد نمی شود.

وی خواستار مشارکت بانوان در عرصه فعالیت اقتصادی شد و گفت: بانوان تحصیل کرده دانشگاهی متاسفانه حضور اندک در فعالیت های اقتصادی دارند.

اخوان نسب از تشکیل نشست های تخصصی با حضور استادان دانشگاه و مدیران موفق بانو در عرصه اقتصادی با هدف بررسی مسایل و مشکلات خبر داد و گفت: در این نشست ها مشکلات زنان دسته بندی و به اطلاع مسوولین و بانوان علاقه مند به فعالیت اقتصادی می رسد.

وی نبود فرهنگ کار گروهی و جمعی بین زنان را یکی از مهمترین مشکلات آنان در بخش اقتصادی برشمرد و گفت: تبادل افکار و تشکیل گروههای کاری یکی از مهمترین رویکرد تشکل های اقتصادی در توسعه توان اقتصادی بازرگانی بانوان است.

وی مسایل فرهنگی و اجتماعی را یکی دیگر از چالش زنان برای ورود به عرصه اقتصادی عنوان کرد و گفت: دیدگاه جامعه نسبت به فعالیت اقتصادی بانوان در حال تغییر است و باید مسایل اشتغال بانوان در فضای سالم اقتصادی برطرف شود.

«فریده مشگل گشا»عضو کانون زنان بازرگان استان اصفهان در این جلسه کمبود خودباوری در بانوان بزرگترین چالش آنان در عرصه فعالیت های اقتصادی برشمرد و گفت: هیچ فرقی بین زن و مرد در قوانین و فعالیت های اقتصادی ندارد.

وی پشتکار بانوان را مهمترین توانمندی آنان در عرصه های مختلف دانست و افزود: باید اعتماد به نفس بانوان جهت حضور در فعالیت های اقتصادی تقویت شود.

«آسیه یکتاپور»کارشناس شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در این جلسه گفت: رسانه ها نقش موثری در توسعه حضور بانوان در عرصه اقتصادی دارند.

وی برگزاری همایش و نشست های آموزشی و انتقال تجربه بانوان موفق را اقدامی موثر در تقویت روحیه اعتماد به نفس بانوان دانست.

وی با انتقاد از صدا وسیما در بیان صرف ویژگی احساسی بانوان در تولیدات فیلم و سریال اظهار داشت : احساسات همه دغدغه بانوان نیست بلکه در تولیدات رسانه ای به ابعاد تصمیم گیری و مدیریت بانوان باید توجه شود.

«شهربانو علیخانی»کارشناس اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این جلسه خواستار اصلاح نگاه سازمان های دولتی به زنان در عرصه اقتصادی شد و گفت: احترام به بانوان فعال اقتصادی در سازمان های دولتی باید نهادینه شود.

«شهین مشرف جوادی»دیگر عضو کمیسیون خواستار آشنایی بانوان با قوانین و مقررات شد و افزود: بیشترین آسیب بانوان از ندانستن قوانین مرتبط با فعالیت های اقتصادی است.

«مرضیه رضایی»عضو خانه صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان در این جلسه گفت: در قوانین تفکیکی ببین زن و مرد صورت نگرفته است.



