لزوم بستر سازی اقتصادی برای فرزند آوری بیشتر/ خطر افزايش جمعيت غير شيعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری صبح امروز در جلسه تشکیل جامعه سردفتران ازدواج و طلاق استان خوزستان بیان کرد: متاسفانه طبق آمار 80 درصد از خانواده های ایرانی تنها به داشتن یک تا دو فرزند بسنده کرده اند که بر اثر گسترش این فرهنگ غلط، خطراتی جدی جامعه ما را تهدید می کند.

وی افزایش جمعیت افراد غیر شیعه در ایران را خطری جدی عنوان کرد و افزود: نباید نسبت به این مسائل بی تفاوت باشیم. این فرهنگ ناصحیح حاکم در جامعه ما، به واسطه سیاست های غلطی است که در اصل درست بوده اما در ادامه از مسیر خود خارج شده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان تصریح کرد: نرخ رشد جمعیت خانواده های شیعه به کمتر از یک درصد رسیده و این در حالی است که این آمار در خانواده های سنی مذهب چهار درصد است. پیشی گرفتن چهار برابري موالید اهل سنت نسبت به شیعه آینده خوبی در برنخواهد داشت با توجه به اينکه جمعیت سنی مذهب ها نسبت به شیعیان تنها یک دهم است اما موالید آنها سرعت بیشتری نسبت به اهل تشیع را نشان می دهد باید موانع افزایش موالید در قشر شیعه را مرتفع و اسباب افزایش آن را فراهم کنیم.

آيت الله حيدري اظهار کرد: سخنان برژینسکی استراتژیست آمریکایی در این خصوص که ایران را از حق فناوری هسته ای منع نکنید چرا که در سال های نه چندان دور، آینده جمعیت ایران دگرگون شده و اکثریت با ما خواهند بود به این معناست که اگر رویه به این شکل ادامه یابد جمعیت اهل تسنن در ایران بیشتر از شیعیان خواهد شد.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته در بعضی شهرها به خصوص شهرهای مرزی، جمعیت شیعه نسبت به تسنن 90 به 10 بوده است اما اکنون این شهرها را 70 درصد اهل سنت و 30 درصد شیعه در بر گرفته که این زنگ خطری است برای مسئولین و دست اندرکاران این امر به فکر باشند و تذکر مقام معظم رهبری را جدی بگیرند تا فرهنگ ازدواج و گسترش نسل در جامعه اشاعه یابد.

امام جمعه موقت اهواز بیان کرد: در طول سال های گذشته به دلیل مطرح بودن بحران انفجار جمعیت از افزایش نرخ موالید در کشور جلوگیری شد. از نظر مقام معظم رهبری یک تا دو سال ابتدایي طرح «فرزند کمتر زندگی بهتر» خوب پیش رفته اما به تدریج از مسیر خود خارج شده است. ایشان این سیاست را سیاستی غلط مطرح کردند که باید به سبب اتخاذ این سیاست استغفار کرد.

آيت الله حيدري گفت: در سال 1415 نرخ رشد جمعیت در کشورمان به صفر و به تدریج به زیر صفر خواهد رسید و با افزایش مرگ و میر با جمعیتی 80 درصدی از سالمندان و 20 درصدی از جوانان روبه رو خواهیم شد. ادامه یافتن سیاست کاهش موالید با به حداقل رساندن پیشرفت های مادی، مقاومتی و علمی ما را به کشوری فقیر، پیر، عاجز و ساقط از لحاظ تمدن و پیشرفت مبدل خواهد کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: متاسفانه جامعه ما از نظر فرهنگی همراه با سنت های الهی و اسلامی نیست. مراکز بهداشت ما هنوز زوجین را به کم فرزند آوری ترغیب می کنند. صدا و سیما نیز با به تصویر کشیدن زندگی خانواده ها با یک و دو فرزند به عنوان یک الگو به این مسئله دامن می زند.

وی بر افزایش موالید به شش فرزندی یعنی باروری شش درصدی توسط مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: امیدواریم فرهنگ جامعه به سمت افزایش نرخ باروری حرکت کند.

امام جمعه موقت اهواز نقش سردفتران ازدواج و طلاق استان را بر فرهنگ سازی در خصوص بالا بردن نرخ موالید پر اهمیت دانست و افزود: سردفتران طلاق و ازدواج باید سرنخ فرهنگ سازی در جامعه را به دست بگیرند. مشاوره سردفتران به زوجین قطعا در ترغیب این مراجعین برای افزایش نرخ باروری موثر خواهد بود و جامعه را به سمت سالم سازی سوق می دهد.

آیت الله حیدری تصریح کرد: باید قانون مربوط به منع ازدواج مجدد از سوی زوج، در مجلس مورد تجدید نظر قرار بگیرد و این منع قانونی برداشته شود.

وی ادامه داد: فراهم کردن زمینه های مناسب برای افزایش ازدواج جوانان و همچنین بسترسازی اقتصادی برای فرزند آوری بیشتر و فرهنگ سازی برای تحقق اهداف مقام معظم رهبری امری ضروری است.