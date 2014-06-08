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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

سعدالدین:

بانک آمار و اطلاعات نیازهای جوانان باید به روز و مشخص باشد

بانک آمار و اطلاعات نیازهای جوانان باید به روز و مشخص باشد

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار و رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان گفت: بانک آمار و اطلاعات نیازهای جوانان در جامعه باید به روز و مشخص باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح یکشنبه در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان در محل فرمانداری گفت: بانک آمار و اطلاعات  نیازهای جوانان در جامعه باید به روز و مشخص باشد تا بتوانیم بر اساس نیازهای جامعه تصمیمی مناسب و صحیح در عرصه های مدیریت آینده کشور و جامعه بگیریم.

 وی همچنین با تاکید مجدد از مدیران ادارات خواست ضمن اطلاع رسانی عمومی از برنامه های اوقات فراغت در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود اعم از سالن های ورزشی، و ... در برگزاری کلاس های اوقات فراغت جوانان و نوجوانان کارکنان و مخاطبان  اقدام لازم را بعمل آورند.  

فرماندار شهرستان سمنان نوجوانان و جوانان را سرمایه های عظیم اجتماعی و انسانی نظام دانست و گفت: وظیفه خانواده ها و مسئولان ایجاد فضای با نشاط و مناسب برای رشد و تربیت صحیح اسلامی و ایجا د امید برای مثمر ثمر بودن در سرنوشت کشور برای ایشان است.

وی با تبریک میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان از دستگاه ها خواست با تدوین و چاپ جزواتی در خصوص منش، اخلاق، رفتار، و فکر و ایده های حضرت علی اکبر(ع) بستری مناسب برای شناخت و انتقال شخصیت ایشان به نوجوانان و  جوانان و نسل های بعدی داشته و از همکاران جوان خود در ادارات تقدیر بعمل آورند.

چنگیزی رئیس اداره ورزش و جوانان و دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان سمنان نیز در این جلسه با بیان اعلام دستور جلسات قبلی و اقدامات انجام شده افزود: تا به حال 400 برنامه اوقات فراغت به ستاد اعلام شده است که 7 تا 10 برنامه در خصوص ترویج فرهنگ و ازدواج است.

دیدار جمعی از جونان موفق با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری همایش پیاده روی در استادیوم تختی سمنان، برگزاری مراسم کوهپیمایی با حضور فرماندار و جمعی از مدیران و جوانان شهرستان در جاده سلامت پارک کوهستان سمنان از برنامه های شاخص مطرح شده در این جلسه به مناسبت هفته جوان بود.

کد مطلب 2306736

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