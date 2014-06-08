افتتاح اولین مرکز میانی گواهی دیجیتال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی از افتتاح مرکز میانی گواهی دیجیتال در کشور در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس خبر داد و گفت: حضور مقامات ارشد اقتصادی در این جشنواره حاکی از توجه دولت به بازار سرمایه است و دولت برای صنعت مالی کشور اهمیت زیادی قائل است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: 360 شرکت از کشورهای آلمان، سوئیس، یونان، قبرس، کره جنوبی و ترکیه در این نمایشگاه حضور دارند که این استقبال پُرشور در سایه سیاست های دولت در راستای تعامل با جهان صورت گرفته است.

صالح آبادی فضای این نمایشگاه را 20 هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته، ضمن اینکه نمایشگاه صنعت مالی ایران برزگترین نمایشگاه صنعت مالی خاورمیانه و برای نخستین بار است که با این ابعاد، برگزار می شود.

وی افزوذ: در نمایشگاه امسال بانک ها، بیمه ها، شرکت های تامین سرمایه و سایر نهادهای بازار سرمایه حضور دارند. صالح آبادی هدف از برگزاری نمایشگاه را معرفی آخرین دستاوردهای در صنعت مالی به مردم و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، تعامل دوسویه صنعت مالی با مردم و ارتقا فرهنگ پاسخگویی عنوان کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه دوره های مختلف آموزشی نیز در این نمایشگاه تدارک دیده شده است گفت: آشنایی مردم با بازار سرمایه و ارتقا سواد مالی از اهداف مهم این نمایشگاه است. وی با اشاره به افتتاح مرکز میانی گواهی دیجتال در کشور که امروز انجام می شود گفت: این اولین مرکز میانی است که سرمایه گذاران از اقصی نقاط جهان می توانند بدون حضور فیزیکی در بازار سرمایه داشته باشند و سرمایه گذاران با امضای دیجیتال معاملات خود را انجام دهند.

هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه (FINEX2014) از روز جاری (یکشنبه)با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

این دوره از نمایشگاه با شعار quotation mark فاینکس، یک رویداد، صدها فرصت سرمایه گذاری quotation mark و با حضور 351 شرکت داخلی و 9 شرکت خارجی از سوئیس، آلمان، انگلیس، ترکیه، ایتالیا، کره جنوبی، قبرس، یونان و عمان برگزار خواهد شد.