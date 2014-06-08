رویکرد سپاه جوان گرایی و معنویت محور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع بسیجیان استان افزود: مجموعه سپاه نیازمند جوان‌گرایی و بهره‌گیری از نیروهای جوان و متخصص است.

وی همچنین با بیان اینکه خدمت در سپاه پاسداران امتحان الهی است، اظهارداشت: جوانان به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایمان قلبی دارند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقشه دشمنان برای دلسرد کردن جوانان از انقلاب گفت: دشمن از جوان انقلابی هراس بیشتری دارد و به همین دلیل تلاش خود را معطوف به این قشر کرده است.

وی در ادامه حضور در فضای سایبری را از نشانه های به روز بودن سپاه در مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و افزود: دشمن امروز از حمله سایبری به نظام جمهوری اسلامی پشیمان است.

محمدی اظهارداشت: سپاه یکی از پیشگامان تحقق اهداف و آرمان های نظام اسلامی نقشی تاثیرگذار در تحقق راهبرد و نقشه راه اعلامی از سوی مقام معظم رهبری است.

وی در ادامه تغییر سبک زندگی را پیش درآمد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برای تحقق این مهم باید سبک زندگی مردم متحول شود.

فرمانده سپاه قدس گبلان افزود: برای اجرای مناسب اقتصاد مقاومتی باید ظرفیت های پنهان اقتصادی کشور و استان بطور صحیح شناسایی و استفاده شود.

وی در ادامه از اختصاص 17 تا 18 میلیارد تومان اعتبار به واحدهای تولیدی و صنعتی استان طی سال گذشته خبر داد و اظهارداشت: امسال نیز برنامه های حمایتی خوبی در این زمینه برنامه ریزی شده است.

محمدی با بیان اینکه اعتبارات باید در مسیر درست هزینه شوند، اذعان داشت: افزایش تولید، اشتغال، پویایی اقتصادی و غیره همواره باید مورد توجه مسئولان باشد.

وی یادآورشد: مدیریت جهادی دفاع مقدس امروز به عنوان یک مدیریت نمونه در دنیا است بنابراین می طلبد از این مدیریت برای شکوفایی تمامی عرصه ها به ویژه اقتصادی بیشتر بهره گیری شود.