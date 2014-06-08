موافقت نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح قانون تجارت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی درخواست یک فوریت برای الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت از سوی محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که این درخواست با 149 رای موافق، 14 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

پیشنهاد دهنده این درخواست یک فوریتی گفت: درباره پاداش های کلان در روزنامه ها مطالبی مطرح شده و می شود که نشان دهنده این است برخی شرکت ها در این مورد پرداخت های میلیاردی داشتند اما هیچ گاه شنیده نشده که این مسئله خلاف قانون بوده یا با آنها برخورد شود.

وی افزود: در قانون تجارت مواردی وجود دارد که این اجازه را به شرکت ها می دهد که پاداش های کلان دهند یعنی مشکل اصلی در این مسئله در قانون تجارت است.

وی با بیان اینکه بر اساس این قانون 5 درصد سود شرکت ها بین هیات مدیره تقسیم می شود، گفت: این رقم بسیار نجومی است، می توان 5 درصد سود سهام به اعضای هیات رئیسه شرکت ها را اصلاح کرده و رقم آن را محدود کرد.

نماینده مردم تهران درباره ضرورت فوریت این طرح افزود: سال مالی 92 شرکت ها به پایان رسیده و در حال حاضر شرکت ها در حال حسابرسی هستند. اگر این طرح هر چه سریعتر به تصویب برسد می تواند شامل حال سال 92 شده و از این پس در سالهای بعدی نیز اعمال شود.

به گزارش مهر، این لایحه با امضای 154 نفر از نمایندگان به هیات رئیسه رسیده بود که یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید.