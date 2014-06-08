راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار موبایل در دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار در حوزه موبایل با هدف فراهم کردن امکانات برای فعالیت فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط اپراتور همراه اول و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف ایجاد خواهد شد.

وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در گفتگو با مهر، با اشاره به برنامه های توسعه کسب و کار در حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل اظهار داشت: مرکز نوآوری موبایل طبق تفاهم منعقد شده میان دانشگاه صنعتی شریف و همراه اول و با هدف توسعه کسب و کار در حوزه تلفن همراه ایجاد خواهد شد.

وی گفت: این مرکز قرار است امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و فضای مورد نیاز حدود 300 شرکت در حوزه تلفن همراه را فراهم کند؛ براین اساس فارغ التحصیلان دانشگاهی علاقه مند به حوزه برنامه نویسی موبایل و طراحی اپلیکیشن می توانند در این مجموعه مستقر شوند و سرویس و محصول ارائه کنند.

صدوقی افزود: مرکز نوآوری موبایل دانشگاه صنعتی شریف در قالب یک مرکز رشد تا 2 سال شرکتهای علاقه مند در این بخش را حمایت می کند تا پس از 2 سال، ایده شرکتها به طرح تجاری تبدیل شده و به درآمدزایی برسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این طرح پس از امضای تفاهمنامه با رئیس دانشگاه صنعتی شریف، در مجمع یکی از شرکتهای اقماری همراه اول که هم اکنون در دانشگاه شریف مستقر است مطرح شده گفت: قرار است این طرح در قالب افزایش سرمایه این شرکت، انجام شود. در همین حال فضای مورد نیاز در شمال دانشگاه صنعتی شریف مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، با تاکید براینکه مرکز نوآوری موبایل، فارغ التحصیلان سایر دانشگاهها را نیز خواهد پذیرفت در مورد انتخاب دانشگاه صنعتی شریف گفت: هسته اولیه این طرح در سال 88 و با ایجاد آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده موبایل در دانشگاه شریف شکل گرفته است و 75 نفر از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دکترا در این بخش مشغول به فعالیت هستند؛ براین اساس و با توجه به محدودیت فضایی برای فعالیت فارغ التحصیلان دانشگاهی، تصمیمات برای راه اندازی مرکز نوآوری موبایل با امکانات و اهداف وسیعتر اتخاذ شد.