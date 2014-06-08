به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احسانی در دهمین نشست مسئولان استانی مدارس فوتبال کشور با تاکید بر اینکه باید تمام مدرسان و مربیان این مدارس حداقل مدرک مربیگری C ایران یا AFC را داشته باشند،گفت: آموزش های فوتبال در مدارس فوتبال سراسر کشور یکسان نیست و باید این اتفاق رخ دهد.

وی افزود: آموزش یکسان و حل مشکلات رفتاری و اخلاقی بازیکنان از رده های اولین گام برای تربیت حرفه ای فوتبالیست ها است که باید این موضوع به صورت جدی انجام شود.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ادامه داد: هدف اصلی از تشکیل مدارس فوتبال این است که بازیکنان رده های پایین از فوتبال لذت ببرند، اما هدف مهمتر این است که یاد بگیرند چگونه زندگی کنند و به قوانین و مقررات احترام بگذارند. اگر این مسائل به خوبی آنها آموزش داده شود، مشکلات اساسی ورزش و فوتبال کشور رفع خواهد شد.

احسانی در پایان گفت: بدون شک اگر ما گام های اول را محکم برداریم مطمئنا بازیکنان خوبی پرورش خواهند یافت و در آینده به فوتبال کشور کمک های زیادی خواهند کرد.