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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

دکتر احسانی عنوان کرد:

آموزش صحیح مشکلات اساسی ورزش و فوتبال را از بین می‌برد

آموزش صحیح مشکلات اساسی ورزش و فوتبال را از بین می‌برد

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال اعلام کرد: اگر بازیکنان از تیم های پایه به خوبی آموزش ببینند بسیاری از مشکلات ورزش و فوتبال کشور حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احسانی در دهمین نشست مسئولان استانی مدارس فوتبال کشور با تاکید بر اینکه باید تمام مدرسان و مربیان این مدارس حداقل مدرک مربیگری C  ایران یا AFC را داشته باشند،گفت: آموزش های فوتبال در مدارس فوتبال سراسر کشور یکسان نیست و باید این اتفاق رخ دهد.

وی افزود: آموزش یکسان و حل مشکلات رفتاری و اخلاقی بازیکنان از رده های اولین گام برای تربیت حرفه ای فوتبالیست ها است که باید این موضوع به صورت جدی انجام شود.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ادامه داد: هدف اصلی از تشکیل مدارس فوتبال این است که بازیکنان رده های پایین از فوتبال لذت ببرند، اما هدف مهمتر این است که یاد بگیرند چگونه زندگی کنند و به قوانین و مقررات احترام بگذارند. اگر این مسائل به خوبی آنها آموزش داده شود، مشکلات اساسی ورزش و فوتبال کشور رفع خواهد شد.

احسانی در پایان گفت: بدون شک اگر ما گام های اول را محکم برداریم مطمئنا بازیکنان خوبی پرورش خواهند یافت و در آینده به فوتبال کشور کمک های زیادی خواهند کرد.

کد مطلب 2306752

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