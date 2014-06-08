توزیع کارت های بلیت های الکترونیک در5ایستگاه/صندلی های ویژه جانبازان ومعلولان در اتوبوس و مترونصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،سیدجعفر تشکری هاشمی بیان کرد: ایجاد سهولت در رفت و آمد جانبازان و معلولان از جمله مهمترین وظایف مدیریت شهری به شمار می آید و معاونت حمل و نقل و ترافیک در راستای برنامه های شهرداری تهران و اهداف شهردار توجه ویژه ای به این قشر دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: بر همین اساس در سال 93 اقدامات مهمی در دست اجرا داریم که از جمله مهمترین آن ایجاد ظرفیت دو برابری پایانه جانبازان و معلولان خواهد بود.

تشکری افزود: پایانه جانبازان و معلولان در سال 92 با هدف جابجایی این گروه از افراد جامعه افتتاح شد و امروز بعد از گذشت یک سال باید گفت بازخورد بسیار خوبی داشته است.

وی ابراز کرد: ما در سال 93 به دنبال این هستیم که خدمات خاص به این عزیزان بدهیم به گونه ای که جابجایی آنان تنها از یک نقطه خاص به نقطه دیگر نباشد. بر این اساس جانبازان و معلولان می توانند از این خدمات در سفر های تفریحی درون شهری ،جابجایی از محل استقرار در دانشگاه یا مراکز درمانی تا محل سکونت و... ابهره ببرند که با تحقق آن شاهد تحول بزرگی در حمل و نقل معلولان و جانبازان خواهیم بود.

معاون شهردار تهران همچنین اعلام کرد: افراد ناتوان حرکتی می توانند از این پس برای دریافت بلیت های ویژه اقشار خاص علاوه بر ایستگاه مترو امام خمینی به 4 ایستگاه صادقیه ، علم و صنعت ، شهر ری و تجریش نیز مراجعه کنند. ضمن اینکه تاکید ما همچنان بر ثبت نام اینترنتی است. و درصورت عدم دسترسی به اینترنت می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک شهر برای ثبت نام مراجعه کنند. با این وجود از امروز این عزیزان می توانند به 5 ایستگاه مذکور مراجعه کنند.

تشکری هاشمی همچنین به معلولان توصیه کرد، از واگذاری خودروی خود به دیگران خودداری کنند .

وی در این ارتباط افزود: امروزه معلولان می توانند با دارا بودن پلاک معلولیت به اقصی نقاط شهر سفر کنند اما این عزیزان باید در نظر داشته باشند واگذاری خودرو خود به دیگران سبب تضییع حقوق شهروندی می شود و این عزیزان از این امکان تنها برای خود استفاده کنند.

معاون شهردار تهران همچنین با اشاره به فضای پارک خودروهای دارای پلاک معلولیت یا جانبازی گفت: این فضا ها با خط کشی ها مشخص علامت گذاری شده و شهروندان باید بدانند این محل ها تنها مختص جانبازان و معلولان است و پارک خودرو در این محل ها با جریمه و اعمال قانون همراه خواهد بود.

تشکری همچنین خبر داد: بنا داریم تا دو ماه آینده در تمام اتوبوس ها و قطارهای مترو صندلی های ویژه جانبازان و معلولان و نیز ویژه افراد سالمند را نصب کنیم. امیدواریم که شهروندان هم حقوق این عزیزان را محترم بشمارند.

وی ابراز خاطرنشان کرد: این صندلی ها با پلاک و عکس مخصوص مشخص خواهد بود و ما امیدواریم مردم هم حامی این ایده باشند.