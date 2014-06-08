شهردار کرمانشاه ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قربانی، شهردار کرمانشاه چندی پیش استعفای خود را به اعضای شورای اسلامی این شهر اعلام کرده بود.

مقرر شده بود که موضوع استعفای شهردار کرمانشاه در جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی مطرح شود که این امر به خاطر برخی از مشکلات برگزار نشد.

بعد از این، روز گذشته، هیئت رییسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه با قربانی، شهردار این شهر به توافق رسیدند و عملا موضوع استعفای شهردار و دلایل این برکناری از دستور کار هیات رئیسه شورای اسلامی خارج شد.

حجت الاسلام رضا زین الدین صبح یکشنبه، در این باره به خبرنگار مهر گفت: از چند وقت پیش قربانی، شهردار کرمانشاه با ارسال پیامک اعلام کرده بود که از سمت خود قصد کناره گیری و استعفا را دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه تاکید کرد: عملکرد شهردار در کل، مطلوب و قابل توجه است، لذا بیشتر اعضای شورای اسلامی کرمانشاه با استعفای وی مخالف بودند.

زین الدین تاکید کرد: در جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه، دلایل استعفای شهردار کرمانشاه مورد موافقت و قبول این اعضا قرار نگرفته است.

وی بیان داشت: امیدواریم که شهردار کرمانشاه بعد از این موضوعات دوباره همانند سابق در انجام امور استوار باشند و برای توسعه این شهر از هیچ تلاشی فروگذار نباشند.