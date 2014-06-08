سارقان یک دستگاه خودروی پراید در دامغان گرفتار پلیس شدند

سرهنگ غلامرضا کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با مشکوک شدن عوامل پلیس راه به یک دستگاه خودروی پراید فاقد مدارک شناسایی مأموران پلیس راه راننده 35 ساله و زن و شوهر سرنشین خودرو را به خاطر پاسخ های ضد و نقیض به کلانتری 16 امیریه انتقال دادند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه هیچ گونه گزارشی مبنی بر سرقت در سوابق خودرو پراید اعلام نشده بود مأموران پلیس با مالک خودرو تماس گرفته و با بی اطلاعی او از سرقت خودرویش و اینکه ساعاتی قبل در خیابان بهارستان تهران پارک کرده است مواجه شدند.

وی تصریح کرد: مالک خوردوی پراید پس از مراجعه به محل پارک خودرو، سرقت ماشین خود را اعلام کرد.

رئیس پلیس شهرستان دامغان با اشاره به اعتراف سارقان افزود: سارقان انگیزه خود را از این سرقت سفر به مشهد مقدس و زیارت حرم امام رضا(ع) عنوان کردند.

کاظم زاده اظهار داشت: این پرونده پس از تکمیل شدن به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

وی در خاتمه از شهروندان خواست ضمن رعایت اصول ایمنی و نصب تجهیزات ضد سرقت بر روی خودروی خود آن را در مکان های قابل حفاظت و پارکینک ها متوقف کنند.